Bodrum'da deniz sağlığa çağırdı: sağlığa kulaç at ikinci yılını kutladı

Etkinlikte buluşma ve amaç:

Memorial Sağlık Grubu ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Sağlığa Kulaç At etkinliği ikinci kez Bodrum'da düzenlendi. Kumbahçe Paşatarlası Plajı'ndan başlayan organizasyona hekimlerden sporculara, çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılım oldu. Etkinliğin hedefi, sağlıklı ve hareketli yaşam bilinci oluşturmak ve yüzme sporunu daha geniş kitlelere taşımak olarak belirlendi.

Yetkililer ne dedi:

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da anımsatarak organizasyonun ilçeye katkısına dikkat çekti: 'Bodrum'da Sağlığa Kulaç At etkinliğine ikinci kez ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Doğasıyla, deniziyle güzel ilçemiz Bodrum'un spor ve sağlıklı yaşamı teşvik eden bu tür etkinliklere ihtiyacı var.' Sırmalı, benzer organizasyonların desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert ise etkinliğin gelenekselleşmesini dileyerek Memorial Sağlık Grubu ve Türkiye Yüzme Federasyonu'na teşekkür etti: 'Sporun ve hareketli yaşamın toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken bu anlamlı buluşmanın gelenekselleşmesini diliyorum.' Özsert, artan katılımın memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Katılımcılar ve kapanış:

Etkinlikte erişkin ve çocuk lisanslı yüzücüler ile Türkiye Yüzme Federasyonu açık deniz yüzücüleri aynı parkurda yer aldı. Organizasyona Memorial hekimleri, yöneticileri ve çalışanlarının yanı sıra Bodrum halkı katıldı; denizde atılan kulaçlar renkli görüntüler oluşturdu.

Memorial Bodrum Hastanesi Direktörü Hasan Peksel, koruyucu sağlık yaklaşımını öne çıkararak etkinliğin amacını şöyle ifade etti: 'Sağlıklı bir toplumun temelinde, sağlığı korumayı ve hareketli yaşamı günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi önemsiyoruz.' Peksel, etkinliğin Bodrum'un deniz kültürünü sağlık ve sporla buluşturduğunu ve her yıl büyüyerek gelenekselleşmesini istediklerini söyledi.

Türkiye Yüzme Federasyonu Genel Sekreteri Seçkin Renklibay ise federasyonun yüzmeyi yaygınlaştırma hedefini vurguladı: 'Federasyon olarak yüzme sporunu yaygınlaştırmak, bir yaşam biçimine dönüştürmek ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek için çalışıyoruz.' Renklibay, Memorial ile iş birliğinin toplumu hareketli yaşama teşvik ettiğini belirtti.

Organizasyon, katılımcıların denizde yaptığı turların ardından sona erdi. Etkinlik yetkilileri ve katılımcılar, düzenli fiziksel aktivitenin günlük yaşama entegrasyonunun önemini bir kez daha vurgulayarak benzer çalışmaların devam edeceğini duyurdu.

"SAĞLIĞA KULAÇ AT" ETKİNLİĞİ, İKİNCİ KEZ BODRUM’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.