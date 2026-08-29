Karabük'ün yeşil dönüşümü: 40 bin metrekare yeni peyzaj ve 58 bin ağaç ve çiçek

Karabük'te kent içi yeşillendirme çalışmaları hız kazandı

Karabük Belediyesi, kent genelinde yeşil alanları artırma ve mevcut parkları nitelikli hale getirme hedefiyle yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya döneminde hızlanan proje kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yoğun peyzaj, bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Çalışmanın boyutu ve sayısal veriler:

Belediye ekipleri tarafından toplam 40 bin metrekare yeni peyzaj alanı oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında 58 bin ağaç ve çiçek toprakla buluşturulurken, refüjlerde toplam 19 bin metrekare peyzaj düzenlemesi yapıldı. Yeşil alanların bakımına yönelik işler de sürüyor; kent genelinde 152 bin metrekare alanda çim biçme çalışması gerçekleştirildi.

Park yenilemeleri ve halkın kullanımı:

Mevcut parkların yenilenmesine de ağırlık veren ekipler, bugüne kadar 127 parkta yenileme çalışması tamamladı ve 39 park ile sosyal tesisin peyzajı yenilendi. Ayrıca çocuklar ve aileler için tasarlanan 13 tema park hizmete sunuldu; parklarda düzenli budama, ot ve çalı temizliği ile bakım faaliyetleri devam ediyor.

Başkan Özkan Çetinkaya, çalışmaların kent yaşamına doğrudan katkı sağladığını vurgulayarak, "Karabük'ü daha yeşil, daha estetik ve vatandaşlarımızın nefes alabileceği bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Çetinkaya, çocukların güvenle oynayabileceği ve ailelerin huzurla vakit geçirebileceği alanları artırma hedefinin de devam ettiğini belirtti.

Karabük Belediyesi yetkilileri, başlatılan yeşillendirme ve bakım çalışmalarının önümüzdeki dönemde de şehir estetiğini güçlendirme ve yaşam kalitesini yükseltme amacıyla devam edeceğini bildirdi.

KARABÜK BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE YEŞİL ALANLARIN ARTIRILMASI VE MEVCUT PARKLARIN DAHA NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN ÇETİNKAYA’NIN GÖREVE GELMESİNİN ARDINDAN HIZ KAZANAN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 40 BİN METREKARE YENİ PEYZAJ ALANI OLUŞTURULURKEN, 58 BİN AĞAÇ VE ÇİÇEK TOPRAKLA BULUŞTURULDU.