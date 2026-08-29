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Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılıkla ilgili vatandaşları bilgilendirdi.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ardahan polisinden vatandaşlara kapsamlı güvenlik bilgilendirmesi

Ardahan Emniyet Müdürlüğü'nden bilgilendirme çalışması:

Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğini korumaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelerek suçla mücadele ve risklere karşı korunma konularında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

bilgilendirmenin kapsamı:

Çalışmalarda öncelikli olarak aile içi şiddetin önlenmesi üzerinde duruldu. Ekipler, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurumlar ve alınabilecek hukuki tedbirler hakkında vatandaşları bilgilendirerek başvuru yolları ve destek mekanizmaları hakkında farkındalık artırdı.

Ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumarın birey ve aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Polis, internet ortamında yürütülen yasa dışı oyun ve bahis faaliyetlerinin hem maddi hem de manevi kayıplara yol açabileceğini vurguladı.

bağımlılık ve dolandırıcılık uyarıları:

Gençler ve ailelere yönelik bilgilendirmede, farklı bağımlılık türlerine karşı bilinçli olunmasının önemi anlatıldı. Ekipler, risk belirleme, erken müdahale ve destek arama yollarını açıklayarak toplumsal dayanışmanın önemini hatırlattı.

Son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığına karşı da uyarılarda bulunan polisler, kendilerini polis, savcı, asker veya başka bir kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Vatandaşlardan kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları istendi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme çalışmasında, güvenlik güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin yanı sıra toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetlerin de kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

POLİSTEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

POLİSTEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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