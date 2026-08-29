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Manisa gençlerinin iklim projelerine 50 bin dolarlık uluslararası destek

Manisa Büyükşehir, Bloomberg Philanthropies’in Gençlik İklim Eylem Fonu'na kabul edilerek 15-24 yaş arası gençlerin iklim projelerine 50 bin dolar hibe ve eğitim desteği sağladı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Manisa gençlerinin iklim projelerine 50 bin dolarlık uluslararası destek

Manisa’ya uluslararası fonla genç odaklı iklim desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Bloomberg Philanthropies tarafından yürütülen Gençlik İklim Eylem Fonu (YCAF) programına kabul edilerek kentte gençlerin iklim ve çevre projelerini desteklemek üzere 50 bin dolar hibeye hak kazandı. Program, şehirde yaşayan 15-24 yaş arasındaki gençlerin yenilikçi fikirlerini mikro hibe modelinde hayata geçirmeyi amaçlıyor.

destek dağılımı ve seçim süreci:

Kazanan hibenin 40 bin doları doğrudan gençlerin projelerine aktarılacak. Proje başına sağlanacak destek 1.000 ile 5.000 dolar arasında değişecek ve program kapsamında en az 8, en fazla 40 gençlik projesinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Başvurular, kentin farklı paydaşlarından oluşturulacak bağımsız bir seçim komitesi tarafından objektif kriterlere göre değerlendirilecek; böylece seçimin şeffaf ve yerel önceliklere uygun olması sağlanacak.

başvuru takvimi ve kapasite geliştirme:

Manisa’daki gençlerin sadece hibe almaları değil, proje tasarımı ve uygulama süreçlerinde aktif rol almaları amaçlanıyor. Bu kapsamda başvurular 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Programın bilgilendirme ayağı ise 4 Eylül çevrim içi bilgi günü ile açılacak; ardından 17-19 Eylül tarihlerinde proje geliştirme atölyeleri düzenlenecek. Son başvuru tarihi olarak 2 Ekim 2026 belirlendi. Gençlere ayrıca eğitim ve rehberlik desteği verilecek, böylece fikirler daha uygulanabilir projelere dönüşecek.

öncelikli konu başlıkları:

Manisa’da uygulanacak projelerin yerel iklim politikaları ve çevresel ihtiyaçlarla uyumlu olması için dört ana tema belirlendi: toplumsal farkındalık ve genç katılımının güçlendirilmesi; enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji çözümleri; atık azaltma, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi; kentlerde yeşil alanların artırılması, biyoçeşitlilik ve doğa temelli kentsel çözümler. Bu temalar, hem yerel önceliklerle uyumlu hem de gençlerin yaratıcı yaklaşımlarını teşvik edecek nitelikte seçildi.

Programın başarıyla yürütülmesi halinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ikinci yıl için de hibe desteği alma imkanına sahip olacak. Bu durum, gençlerin yerel yönetişime katılımını kalıcı hale getirme ve Manisa’nın uluslararası alandaki iklim dostu şehir kimliğini güçlendirme açısından önem taşıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BLOOMBERG PHİLANTHROPİES TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI GENÇLİK...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BLOOMBERG PHİLANTHROPİES TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ULUSLARARASI GENÇLİK İKLİM EYLEM FONU’NA (YCAF) KABUL EDİLDİ. MANİSA’DAKİ 15-24 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE YÖNELİK PROJELERİ İÇİN 50 BİN DOLARLIK HİBE SAĞLANIRKEN, BAŞVURULAR 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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