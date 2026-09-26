Kırıkkale'de ankara kaynaklı sevkiyatta 107 bin 200 sentetik ecza hapı ele geçirildi

operasyonun kapsamı ve yakalanma süreci:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, 22 Eylül 2026 tarihinde Ankara’dan çevre illere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçildi. Soruşturmayı yürüten ekipler, takibe aldıkları şüphelilerin iki araçla öncü-artçı şeklinde hareket ettiğini tespit etti.

Takip sırasında şüphelilerin Kırıkkale sınırları içinde durdurulmak istendikleri ancak araçlarla Kalecik yönüne kaçtıkları belirtildi. Kolluk ekiplerinin takibi sonucunda şüpheliler Kalecik’te yakalandı ve gerekli arama-el koyma işlemleri başlatıldı.

ele geçirilen maddeler ve şüpheliler:

Başsavcılığın gecikmesinde sakınca bulunan haller kapsamındaki arama kararı doğrultusunda iki araçta yapılan aramalarda toplam 107 bin 200 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda S.B.K., S.O.D., S.Ş., G.Ö., B.C. ve S.B. isimli 6 şüpheli yakalandı.

adli süreç ve soruşturmanın devamı:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, müdafileri huzurunda ifadeleri alındıktan sonra "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanmaları talebiyle Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe tamamlanan sorguların ardından şüpheliler tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddelerin kriminal incelemeleri, şüphelilere ait cep telefonları ve diğer dijital materyallerin incelenmesi, kamera kayıtlarının temini ve tanık araştırmalarına yönelik çalışmaların sürdüğü; olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik diğer soruşturma işlemlerinin de Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ettiği bildirildi.

KIRIKKALE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, ANKARA’DAN ÇEVRE İLLERE UYUŞTURUCU MADDE SEVKİYATI YAPILACAĞI İHBARI ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA 107 BİN 200 ADET SENTETİK ECZA HAPI ELE GEÇİRİLDİ.