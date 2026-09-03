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arkeolojik kazılar ve müze projeleri denizli'nin gündeminde

Denizli Valiliğinde yapılan toplantıda 10 antik kent ve Kayaca fosil lokalitesindeki kazıların son durumu, saha talepleri ve müze planları konuşuldu.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Hazal Tunç

arkeolojik kazılar ve müze projeleri denizli'nin gündeminde

toplantının kapsamı:

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelindeki müze sorumluluk alanlarında yürütülen arkeolojik kazı çalışmaları, mevcut ihtiyaçlar ve gelecek projeler masaya yatırıldı. Valilikte gerçekleştirilen oturumda ilde devam eden kazıların gelinen son aşaması, kazı heyetlerinin talepleri ve kültür turizmini canlandırmaya yönelik adımlar ele alındı.

Toplantıya Vali Yardımcısı Ali Partal, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Nail Uyar, Müze Müdürü Hulusi Ünsal ile kazı heyeti başkanları katıldı. Sunumlarda, kentte sürdürülen 10 antik kent çalışmasının yanı sıra Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi hakkında bilgi verildi.

kazı başkanlarının sunumları:

Çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler; Laodikeia Kazısı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Hierapolis Kazısı Başkanı Ord. Prof. Dr. Grazia Semeraro, Tripolis Kazısı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Beycesultan Kazısı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay, Tabae Kazısı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Ekşi Höyük Kazısı Başkanı Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı, Aşağıseyit Höyüğü Kazısı Başkanı Prof. Dr. Erim Konakçı, Kolossai Kazısı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Yener, Attouda Kazısı Başkanı Doç. Dr. Bilge Yılmaz Kolancı, Acıpayam Kazanes Yassıhöyük Kazısı Bilimsel Danışmanı Çağrı Murat Tarhan ile Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazısı Başkanı Ahmet İhsan Aytek tarafından aktarıldı.

saha talepleri ve öncelikler:

Sunumlarda öne çıkan talepler arasında; Tripolis Antik Kentinde tarihi köprüye bağlanan caddenin ortaya çıkarılması için şahıs arazilerinin kamulaştırılması ve Selçuklu Uç Beyi türbesinin korunması yer aldı. Ekşi Höyük için Bakanlık onaylı Tarih Öncesi Yaşayan Köy Projesi'ne ödenek desteği, Aşağıseyit Höyüğünde karşılama alanı ve yürüyüş yolu projelerine katkı talebi iletildi.

Diğer talepler arasında Kolossaide 832 yılında yapılan cami yapısını kurtarma projesi, Attouda ve Hisar Köyü bölgesindeki tescilli yapılar ile tarihi oyma şehirlerin korunması, Mecnun Dede Türbesinin kamulaştırılarak Türk-İslam tarihi müzeciliği örneklerinin sunulması ve Kayaca Kazısı için kazıevi yapılması yer aldı.

vali köşger'in talimatı ve müze planı:

Vali Yavuz Selim Köşger toplantıda, kazılardan çıkarılan yaklaşık 80 bin eserin sergileneceği Arkeoloji Müzesi projesinin kent için önemine vurgu yaptı. Projelerin ve kamulaştırma işlemlerinin hızla tamamlanması yönünde talimat veren Köşger, Denizli'nin her bölgesinin özgün karakterini koruyarak bu alanların önemli turizm destinasyonlarına dönüştürülmesini istedi.

Toplantıda, kazıların sadece bilimsel değerinin değil, aynı zamanda yerel ekonomi ve kültür turizmi için sağlayacağı katkının altı çizildi. Koruma, restorasyon öncesi tedbirler, personel ve ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte sürdürülen projelerin kentin tarihi mirasını görünür kılacağı ve turizm gelirlerine olumlu yansıyacağı ifade edildi.

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, KENT GENELİNDEKİ MÜZE...

DENİZLİ VALİSİ YAVUZ SELİM KÖŞGER BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA, KENT GENELİNDEKİ MÜZE SORUMLULUK ALANLARINDA YÜRÜTÜLEN ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI, MEVCUT İHTİYAÇLAR VE GELECEK PROJELER DEĞERLENDİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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