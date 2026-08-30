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Arsuz'da stantlar kadınların el emeğini umuda dönüştürüyor

Arsuz’un Eski Köy İçi Caddesi'nde stant açan kadınlar, el emeği çanta, takı ve süslemeleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Arsuz'da stantlar kadınların el emeğini umuda dönüştürüyor

Arsuz'ta kadın üretimi caddede can buldu:

Hatay'ın turistik ilçesi Arsuz'un tarihi Eski Köy İçi Caddesi, belediyenin düzenlemeleri sonrası el emeği ürünlerle dolan bir yaşam alanına dönüştü. Arsuz Belediyesi tarafından tahsis edilen stantlarda üretim yapan kadınlar, evde hazırladıkları çanta, takı ve deniz kabuğu süslemelerini doğrudan tüketiciye sunuyor. Cadde, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu ve yerel üretime hareket kazandırdı.

Stantlarda öne çıkan ürünler:

Stantlarda sergilenen ürünler fabrikasyon değil, kişiye özel ve tek üretim niteliğinde. El emeği çantalar, makrome tasarımlar, özel tasarım takılar ve deniz kabuğu süslemeleri gönüllere hitap ediyor. Özellikle hediye arayanlar stantlara yoğun ilgi gösteriyor; ürünlerin özgünlüğü ve kişiselleştirilebilir olması satışlara katkı sağlıyor.

Bireysel hikayeler ve ekonomik katkı:

Çeşitli yaş ve geçmişe sahip kadınlar stantlarda üretim yapıyor ve gelir elde ediyor. Yaklaşık 10 yıldır el emeği çanta üreten ev hanımı Süreyya Taş, kooperatife katıldıktan sonra belediyenin verdiği stantlarda satış yapmaya başladığını, kendi parasını kazanmanın kendisine güç ve mutluluk verdiğini, kazancını çocukları ve yeğenleriyle paylaştığını aktarıyor.

56 yaşındaki Perihan Üstün uzun yıllar katıldığı kurslarla el sanatlarını geliştirmiş; taşı hobi olarak işleyip tasarıma dönüştürdüğünü ve makrome çantalar yaptığını söylüyor. Perihan, caddenin yenilenmesine emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ve yetkililere teşekkür ederek üç yıldır stant açtıklarını ve kazançlarıyla hem kendi ihtiyaçlarını karşıladıklarını hem de çocuklarına katkıda bulunduklarını belirtiyor.

Eski mesleği bankacılık olan Sinem Yancar ise mesleğini bıraktıktan sonra çanta ve takı tasarımına yönelmiş. Arsuz Belediyesi'nin sağladığı stantlarda kendi tasarımlarını satışa sunan Sinem, alıcıların genellikle hediye amaçlı tercih ettiğini ve ilginin memnun edici olduğunu ifade ediyor.

Depremde 27 yıllık çiçekçi dükkanı yıkılan Nadiye Kızgın da stantlarda mesleğini sürdürmeye çalışanlardan. El emeği takılar, çantalar ve kabuk süslemeleri yapan Nadiye, stantlarda elde ettiği gelirle aile bütçesine katkıda bulunduğunu ve cadde yenilemesinden dolayı yetkililere teşekkür ettiğini söylüyor.

Stant uygulaması, kadınlara ekonomik bağımsızlık sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yerel turizmi ve Eski Köy İçi Caddesi'nin canlanmasını destekliyor. Kadınların ürettiği özgün ürünler hem bölge kimliğini yansıtıyor hem de ziyaretçilere farklı seçenekler sunuyor. Bu model, küçük ölçekli üretimin görünür hale gelmesi ve sürdürülebilir gelir kaynaklarına dönüşmesi açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

HATAYLI DEPREMZEDE KADINLAR ÜRETTİKLERİ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SATARAK AİLE EKONOMİLERİNE KATKI...

HATAYLI DEPREMZEDE KADINLAR ÜRETTİKLERİ EL EMEĞİ ÜRÜNLERİ SATARAK AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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