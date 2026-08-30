Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Tufanbeyli'de nohut hasadı emekleri ürüne dönüştürdü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Pınarlar Mahallesi'nde nohut hasadı başladı; üreticiler 50 dönümlük alandan yağışların etkisiyle yüksek rekolte elde etti.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 09:54

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tufanbeyli'de nohut hasadı emekleri ürüne dönüştürdü

Tufanbeyli'de nohut hasadı başladı:

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kırsalındaki Pınarlar Mahallesi'nde bu yıl nohut hasadı başladı. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle aylar süren bakım ve emeğin ürüne dönüştüğü görüldü. Hasat çalışmaları, üreticilerin yoğun mesaisi ve ekipman akışıyla devam ediyor.

Biçerdöverle hasat süreci:

Tarlada görev yapan biçerdöverler, olgunlaşan bakliyeti saplarından ayırarak ürünleri traktör römorklarına aktarıyor. Bölge üreticilerinden Mehmet Tokdemir, yaklaşık 50 dönüm alanda ekili nohutların hasadını biçerdöverlerle yürüttüğünü belirtti. Taşınan ürünler harman alanlarına götürülerek bir sonraki işlem aşamasına hazırlanıyor.

Temizleme ve kurutma aşamaları:

Römorklarla getirilen nohutlar geniş branda üzerine seriliyor ve kürekle rüzgara doğru savrularak içindeki yabancı maddelerden ayrıştırılıyor. Bu geleneksel yöntemle hafif maddeler ayrılırken, sonrasında ürün güneş altında kurutularak pazara sunulacak kıvama getiriliyor.

Hasadın görsel kayıtları dron ile havadan da alındı; görüntülerde biçerdöverlerin tarladaki ilerleyişi, üründen römorka aktarma ve harman alanındaki kurutma çalışmaları net şekilde yer aldı. Tüm süreç, topraktan pazara uzanan zincirin son halkasını oluşturuyor.

Rekolte ve fiyat değerlendirmesi:

Bu yılki yağışların üretime olumlu yansıdığını vurgulayan Mehmet Tokdemir, yağışların verim ve kaliteyi artırdığını söyledi. Tokdemir, nohudun kilogram fiyatının 100 TL civarında alıcı bulduğunu belirterek, emeklerin karşılığının alınmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Toprağın hazırlanmasından ekime, bakımından hasada kadar uzanan zahmetli sürecin ardından nohutlar temizlenip kurutulduktan sonra pazara sevk edilecek ve bölge üreticileri elde ettikleri verimi değerlendirerek satışa sunacaklar.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE NOHUT HASADI BAŞLADI. BİÇERDÖVERLERİN TARLAYA GİRMESİYLE BİRLİKTE...

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE NOHUT HASADI BAŞLADI. BİÇERDÖVERLERİN TARLAYA GİRMESİYLE BİRLİKTE AYLAR SÜREN EMEK ÜRÜNE DÖNÜŞÜRKEN, ÜRETİCİLERİN YOĞUN MESAİSİ HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kooperatiften üreticiye güven: KARADENİZBİRLİK 2026 ayçiçeği alımlarında 122 mil...
images

Şaphane'de atıl şap madeni yeniden üretime kazandırılmak isteniyor
images

Seydikemer üreticileri yangın hasarının tespit ve desteğiyle yalnız bırakılmıyor
images

Samsun savunma sanayisinde üretim üssüne dönüşüyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Su altında zafer: engelli sporcular Türk bayrağını yüzeye çıkardı

Akcan Parkı kavşağında çarpışma: iki araç refüje savruldu, 7 kişi yaralandı

Tomarza’da 30 ağustos coşkusu gençlerin şiirleriyle öne çıktı

Didim'de 31. barış şenliği: ayrı dillerde aynı ezgi için buluşma

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor