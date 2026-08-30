Tufanbeyli'de nohut hasadı emekleri ürüne dönüştürdü

Tufanbeyli'de nohut hasadı başladı:

Adana'nın Tufanbeyli ilçesi kırsalındaki Pınarlar Mahallesi'nde bu yıl nohut hasadı başladı. Biçerdöverlerin tarlaya girmesiyle aylar süren bakım ve emeğin ürüne dönüştüğü görüldü. Hasat çalışmaları, üreticilerin yoğun mesaisi ve ekipman akışıyla devam ediyor.

Biçerdöverle hasat süreci:

Tarlada görev yapan biçerdöverler, olgunlaşan bakliyeti saplarından ayırarak ürünleri traktör römorklarına aktarıyor. Bölge üreticilerinden Mehmet Tokdemir, yaklaşık 50 dönüm alanda ekili nohutların hasadını biçerdöverlerle yürüttüğünü belirtti. Taşınan ürünler harman alanlarına götürülerek bir sonraki işlem aşamasına hazırlanıyor.

Temizleme ve kurutma aşamaları:

Römorklarla getirilen nohutlar geniş branda üzerine seriliyor ve kürekle rüzgara doğru savrularak içindeki yabancı maddelerden ayrıştırılıyor. Bu geleneksel yöntemle hafif maddeler ayrılırken, sonrasında ürün güneş altında kurutularak pazara sunulacak kıvama getiriliyor.

Hasadın görsel kayıtları dron ile havadan da alındı; görüntülerde biçerdöverlerin tarladaki ilerleyişi, üründen römorka aktarma ve harman alanındaki kurutma çalışmaları net şekilde yer aldı. Tüm süreç, topraktan pazara uzanan zincirin son halkasını oluşturuyor.

Rekolte ve fiyat değerlendirmesi:

Bu yılki yağışların üretime olumlu yansıdığını vurgulayan Mehmet Tokdemir, yağışların verim ve kaliteyi artırdığını söyledi. Tokdemir, nohudun kilogram fiyatının 100 TL civarında alıcı bulduğunu belirterek, emeklerin karşılığının alınmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Toprağın hazırlanmasından ekime, bakımından hasada kadar uzanan zahmetli sürecin ardından nohutlar temizlenip kurutulduktan sonra pazara sevk edilecek ve bölge üreticileri elde ettikleri verimi değerlendirerek satışa sunacaklar.

ADANA’NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE NOHUT HASADI BAŞLADI. BİÇERDÖVERLERİN TARLAYA GİRMESİYLE BİRLİKTE AYLAR SÜREN EMEK ÜRÜNE DÖNÜŞÜRKEN, ÜRETİCİLERİN YOĞUN MESAİSİ HAVADAN DA GÖRÜNTÜLENDİ.