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Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda devrilen araçta sunucu Ömer Yılan yaşamını yitirdi

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde devrilen otomobilin sürücüsü, televizyon sunucusu Ömer Yılan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda devrilen araçta sunucu Ömer Yılan yaşamını yitirdi

olayın gelişimi:

Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun kent girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi. Araçta bulunan sürücü Ömer Yılan ağır yaralandı ve 112 ekipleri tarafından olay yerinden alınarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ömer Yılan kurtarılamadı.

kaza ve müdahale:

Kaza sırasında sürücünün kullandığı otomobilin plakası 16 ZE 468 olarak kaydedildi. İlk belirlemelere göre araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra şehirdeki referans hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı; sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve mesleki geçmiş:

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme yapıyor. Evli ve iki çocuk babası olan Ömer Yılan, televizyon sunuculuğunun yanı sıra daha önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı görevini de yürütmüştü. Yakın çevresi ve meslektaşları, acı haberin ardından taziye mesajları paylaşmaya başladı.

ÖMER YILAN

ÖMER YILAN

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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