Asya önel anısı yüzlerce çocuğun tatamisine taşındı

Asya Önel için düzenlenen il şampiyonası tamamlandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Asya Önel İller Arası Karate Şampiyonası, genç karatecilerin yoğun katılımıyla sona erdi. Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu’nda 29-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen organizasyona toplam 18 ilden 880 sporcu katıldı ve tatamide kıyasıya mücadele etti.

Yaş grupları ve müsabaka detayları:

Şampiyonanın ilk gününde 6-10 yaş arasındaki 460 minik sporcu, ikinci gününde ise 11-13 yaş arasındaki 420 yıldız sporcu yer aldı. Yarışmalar kata ve kumite dallarında yapıldı; minikler kategorisinde 46, yıldızlar kategorisinde ise 44 farklı kategori için müsabakalar düzenlendi.

açılış ve anma töreni:

Şampiyonanın açılış seremonisine sporcular, antrenörler, hakemler ve aileler katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından 18 ilden gelen sporcuların yer aldığı geçit töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, sporun sadece madalya kazanmak olmadığını vurgulayarak, Asya Önel’in adının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Yüceer, "Bu şampiyonanın en büyük madalyası, Asya’nın adının unutulmamasıdır. Seni unutmayacağız güzel kızım" sözleriyle duygularını paylaştı.

Başkan Yüceer, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın gençlere bırakılan bir miras olduğunu belirtti ve Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerdeki çocukların yeteneklerini takip edebilmeleri için imkân sağlamanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Ödüller ve kapanış:

İki gün boyunca süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri takdim edildi. Organizasyon, Asya Önel’in anısına düzenlenmiş olması nedeniyle hem rekabet hem de anma duygusunu bir arada taşıdı; genç sporcuların gösterdiği performans, Asya’nın adının karate üzerinden yeni nesillere taşınmasına katkı sağladı.

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA, HENÜZ 14 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN KARATE SPORCUSU ASYA ÖNEL’İN ANISINI YAŞATMAK AMACIYLA DÜZENLENEN ASYA ÖNEL İLLER ARASI KARATE ŞAMPİYONASI’NDA 18 İLDEN 880 SPORCU TATAMİYE ÇIKTI.