Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Mezitli Belediyesi ikinci pazar yeri için hazırlıklara başladı

Mezitli Belediyesi, Akdeniz Mahallesi sakinlerinin talebi doğrultusunda ikinci bir pazar yeri oluşturmak için çalışmalara başladı. Belediye, mahalle ile sürdürülen görüşmeler sonucu ihtiyaçların tespit edildiğini ve projenin buna göre şekillendirileceğini açıkladı.

İhtiyaç odaklı planlama:

Mahalle sakinlerinin pazara daha kolay ulaşabilmesi ve mevcut pazar alanındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla planlanan çalışmalarda, yer seçimi ve kullanım konularına öncelik verildi. Yerel yönetim, talebi doğrudan vatandaşlardan alıp uygulamaya dönüştürdüklerini vurguluyor.

Alanda yapılacak düzenlemeler:

Yeni pazar alanında sathi kaplama ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilecek; ayrıca WC ve mescid gibi temel donatılar vatandaşların kullanımına sunulacak. Planlama aşamasında hem esnafın hem de alışveriş yapanların konforu göz önünde bulunduruluyor.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer konuyla ilgili, "Akdeniz Mahallemizde vatandaşlarımızdan ikinci bir pazar yeri konusunda yoğun bir talep aldık. Biz de bu talebi dikkate alarak gerekli çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, hem bölgedeki yoğunluğu azaltmak hem de hemşehrilerimizin daha rahat ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabilmesini sağlamak" dedi.

Başkan Tuncer ayrıca, "Sathi kaplamasından aydınlatmasına, WC’sinden mescidine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu unsurları bu alanda bir araya getireceğiz. Bizler vatandaşımızı dinleyen, sahada ihtiyaçları gören ve bu talepleri hizmete dönüştüren bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN'DE VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP ÜZERİNE İKİNCİ PAZAR YERİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI. YENİ ALANDA SATHİ KAPLAMA, AYDINLATMA, WC VE MESCİT GİBİ DONATILAR YER ALACAK.