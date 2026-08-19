Atama bekleyişi kavga getirdi: milletvekilini bıçakladığını savundu

Olayın seyri ve gözaltı süreci:

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ile yaşanan tartışma sonucu bıçaklanan vekil, olayın ardından müdahale edilerek sağlık kuruluşuna götürülmüş; saldırgan olarak aranan eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş kısa süre sonra teslim oldu. Keleş ile olaya karıştığı değerlendirilen oğlu Hakan Keleş dahil diğer 4 zanlı, emniyetteki işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şüpheli Seydi Ahmet Keleş ile oğlu Hakan Keleş, çıkarıldıkları 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tutuklandı; diğer şüphelilerin işlemleri de adli makamlara intikal ettirildi.

Şüphelinin ifadesi ve iddiaları:

Keleş, ifadesinde olayın bir ilçe başkanlığı ataması nedeniyle başladığını belirtti. İddialarına göre, Meriç kendisini Oğuzeli'nde bir çay ocağında yalnız görüşmeye davet edip, 'sen seçilmiş bir kişisin, ben geçtim, sen de Yeni Parti'ye gel, bizimle birlikte ilçe başkanı olarak devam et, atamanı ben getirteceğim' dedi ancak atama yapılmadı.

Keleş, cezaevine iki günlük bir girişinin bulunduğunu ve çıktıktan sonra başka birinin ilçe başkanı olarak atandığını öğrendiğini söyledi. Durumu vekile sorduğunda kendisine 'ben senin işini yapacağım, merak etme bekle' yanıtını aldığını aktardı. Daha sonra Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı ile yaşadığı tartışma ve bunun ardından vekil ile iletişiminde gerilim olduğunu anlattı.

Olay günü saat 14.00 civarında evinde alkol aldığını belirten Keleş, saldırıdan yaklaşık 15–20 dakika önce Meriç'in kendisini arayıp konum atmasını isteyip küfür ettiğini, 5–6 dakika sonra ise 'aşağıya in, sitenin önündeyim' dediğini söyledi. Bu görüşme üzerine 'korku ve panikle' evdeki meyve bıçağını alıp pantolonunun arka cebine koyduğunu belirtti.

Keleş, site girişinde karşılaştıkları sırada Meriç'in kendisine küfür ettiğini, kendisini sakinleştirmeye çalıştığını fakat vetilinin yumruk atarak boynuna vurduğunu iddia etti. Bu sırada belindeki bıçağı çıkardığını, önce çevredekilere durumu anlatıp yardım çağırdığını, ancak Meriç'in üzerlerine gelmeye devam ettiğini ve 'elini beline attığını fark edince' kendini korumak amacıyla bıçağı savurduğunu ifade etti.

Şüpheli, bıçağın isabet edip etmediğini anında fark etmediğini; kısa süre sonra gömlekte kan lekeleri görünce yaralandığını anladığını, ardından çevredekilere 'ambulans çağırın, vekilimi hastaneye götürün' dediğini ve ikametine doğru yürüdüğünü söyledi.

Yasal süreç ve tutuklama:

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Keleş, olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini belirtti. Emniyetin yürüttüğü işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; Keleş ile oğlu Hakan Keleş'in tutuklandığı, diğer zanlılarla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Olayda iddia edilen sözlü tartışmalar, atama beklentisi ve şüphelinin 'korku ve panik' iddiası savunmanın merkezinde yer alırken, olaya ilişkin deliller ve tanık beyanları adli makamlarca değerlendirilmeye devam ediyor.

ŞÜPHELİ (ARŞİV)