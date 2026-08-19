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Kula'da Gökçeören Kavşağı yakınında tır alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu

Manisa'nın Kula ilçesinde İzmir-Ankara D300 yolunda seyir halindeyken alev alan 42 EBY 18 plakalı tır kullanılamaz hale geldi, sürücü yara almadı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 20:57

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kula'da Gökçeören Kavşağı yakınında tır alev aldı, sürücü yara almadan kurtuldu

Olay yeri ve müdahale:

Yangın, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu, Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden Uşak istikametine seyir halinde olan, sürücü Halil İbrahim K. yönetimindeki 42 EBY 18 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir nedenle alev ve yoğun duman çıktı.

Araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yolun sağ şeridine çekerek durdurdu ve kendisini güvenli bölgeye aldı. Bölgedeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine vararak alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı; ancak yangın nedeniyle tır, kullanılamaz hale geldi.

Trafik düzenlemesi ve soruşturma:

Yangın nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikametinde trafik bir süre durduruldu. İtfaiye müdahalesinin ardından yol, ekiplerin kontrollü çalışmaları sonucu tek şeritten kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Olayda sürücü yaralanmadı ve sağlık açısından olumsuz bir durum bildirilmedi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer olaylara karşı sürücülerin araçta duman veya alev fark ettiklerinde derhal güvenli bölgeye çekmeleri ve durumu yetkililere bildirmelerinin hayati önem taşıdığını hatırlattı.

KULA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

KULA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN TIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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