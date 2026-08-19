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Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi son provayı tamamladı

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki son idmanla Ferencvaros maçına hazırlandı; Ernest Muçi de antrenmana katıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 21:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi son provayı tamamladı

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı:

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçı öncesinde son idmanını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, takımın maç hazırlıklarını sonlandırdı.

antrenman ve basına açık bölüm:

Çalışmanın basın mensuplarına açılan bölümü 15 dakikalık olarak kayda geçti. Basına açık bölümde takımın hareketliliği ve maç hazırlığına yönelik rutin çalışmalara ağırlık verildi. Sakatlık sürecini atlatan Ernest Muçi de antrenmana katıldı ve teknik heyetin takibinde yer aldı.

muçi'nin dönüşü ve ekip hazırlığı:

Ernest Muçi'nin takıma dönmesi, bordo-mavili kadronun hücum hattına alternatif ve derinlik kazandırıyor. Teknik heyetin son idmandaki tercihleri, maç kadrosunu şekillendirme konusunda fikir verdi. Kulüp, yarınki karşılaşma için takımı hazır hale getirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu&#039;nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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