Trabzonspor Ferencvaros maçı öncesi son provayı tamamladı

Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı:

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçı öncesinde son idmanını tamamladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, takımın maç hazırlıklarını sonlandırdı.

antrenman ve basına açık bölüm:

Çalışmanın basın mensuplarına açılan bölümü 15 dakikalık olarak kayda geçti. Basına açık bölümde takımın hareketliliği ve maç hazırlığına yönelik rutin çalışmalara ağırlık verildi. Sakatlık sürecini atlatan Ernest Muçi de antrenmana katıldı ve teknik heyetin takibinde yer aldı.

muçi'nin dönüşü ve ekip hazırlığı:

Ernest Muçi'nin takıma dönmesi, bordo-mavili kadronun hücum hattına alternatif ve derinlik kazandırıyor. Teknik heyetin son idmandaki tercihleri, maç kadrosunu şekillendirme konusunda fikir verdi. Kulüp, yarınki karşılaşma için takımı hazır hale getirdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda yarın karşılaşacağı Ferencvaros maçının hazırlıklarını tamamladı.