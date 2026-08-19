Zeytinburnu'da restoran önünde silah sesleri: iki şüpheli tutuklandı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi üzerindeki bir restoranda 12 Ağustos'ta meydana gelen silahlı saldırıda, restorana gelen bir kişinin iş yeri yetkilisi B.T. (48)'ye ateş açması sonucu B.T. ile restoranda müşteri olarak bulunan K.Ç. (56) yaralandı.

Olay sırasında kaçmaya çalışan 2 şüpheli polis tarafından takibe alındı ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Soruşturma ve gözaltılar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma genişletildi. Olaya dahil oldukları ve şüphelilerin saklanmasına yardımcı oldukları belirlenen toplam 6 kişi de bugün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Görüntüler ve takip:

Saldırı anına ait kayıtlar ile şüphelilerin yakalandığı anlara dair yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yetkililer, görüntüler ve yakalanan şahısların ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştirmeye devam ediyor.

OLAYA DAHİL OLAN VE ŞÜPHELİLERİN SAKLANMASINA YARDIMCI OLDUĞU BELİRLENEN TOPLAM 6 ŞAHIS DAHA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.