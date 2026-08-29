Atilla Sarıkaya'dan 30 ağustos için birlik ve minnet mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.

Zaferin anlamı ve tarihsel süreci:

Sarıkaya, mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos 1922’de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin Cumhuriyet’in kuruluş yolunu açan dönüm noktası olduğunu vurguladı. Yokluk ve imkânsızlıklara rağmen gösterilen azim, inanç ve kararlılığın bu başarının temelinde yer aldığını ifade etti.

Birlik, bağımsızlık ve anma vurgusu:

Mesajında, milletin bu büyük zaferle varlığına kastedenlere unutulmaz bir ders verdiğini söyleyen Sarıkaya, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin bugün de daha güçlü yarınlara yürüyüşte yolumuzu aydınlattığını belirtti. 103 yıl önce yakılan bu meşalenin taşıdığı değerlerin birlik ve beraberliğin en güçlü ifadesi olduğunu aktardı.

Sarıkaya, sözlerinin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle; kahraman gazileri ise minnet ve şükranla anarak mesajını sonlandırdı.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA,