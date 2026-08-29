Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

kaza ve olay yeri:

Malatya'da sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Malatya - Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde seyir halindeki bir traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç devrildi. Olayın 09.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kazada sürücü ağır yaralı olarak tespit edilip, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, devrilmenin nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü ve trafik güvenliği ile ilgili tespitlerin raporlanacağını açıkladı.

Malatya'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı