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Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

Malatya'da Kapıkaya mevkiinde sürücünün kontrolünü kaybettiği traktör devrildi; kazada sürücü ağır yaralandı, jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya kapıkaya mevkiinde kontrolünü kaybeden traktör devrildi: bir kişi ağır yaralandı

kaza ve olay yeri:

Malatya'da sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, Malatya - Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde seyir halindeki bir traktör sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç devrildi. Olayın 09.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi.

müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Kazada sürücü ağır yaralı olarak tespit edilip, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

soruşturma:

Kaza sonrası jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, devrilmenin nedenine ilişkin çalışmanın sürdüğünü ve trafik güvenliği ile ilgili tespitlerin raporlanacağını açıkladı.

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Malatya'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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