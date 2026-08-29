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Karacasu'da 14 metre 70 santimlik pideyle başlayan 37. Afrodisias festivali

Karacasu'da mehter ve halk oyunları eşliğinde açılan 37. Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali, 14,70 metrelik dev pide ve stantlarla ilgi çekti.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Karacasu'da 14 metre 70 santimlik pideyle başlayan 37. Afrodisias festivali

Karacasu'da festival kortejle başladı

Aydın Karacasu'da bu yıl 37.'si düzenlenen Karacasu Afrodisias Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali akşam saatlerinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile resmen başladı. Kortejde mehter takımı ve halk oyunları ekipleri yer aldı; kortej, Belediye önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Festival programı 5 gün boyunca devam edecek.

resmi açılış ve katılımcılar:

Resmi açılış töreni festivalin üçüncü gününde yapıldı. Açılışta İlçe Kaymakamı İsmail Battal başta olmak üzere Yeni Partili Aydın milletvekilleri, çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kortej yürüyüşünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

dev pide kortejde ilgi odağı:

Kortejde omuzlarda taşınarak getirilen ve her yıl geleneksel olarak uzatılarak bugüne kadar getirilen pide, 14 metre 70 santim uzunluğuyla büyük ilgi topladı. Pideyi Karacasulu pideci Halil İbrahim Köse hazırladı; protokol üyeleri tarafından kesilen pide konuklara ikram edildi.

kültürel miras ve geleneklerin vurgulanması:

Kaymakam İsmail Battal, festivallerin düzenlendikleri yerlerin sosyal, kültürel ve tarihi değerlerini tanıtma, yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma işlevine dikkat çekti. Konuşmasında, adını Antik Çağ’ın önemli merkezlerinden alan Afrodisias Antik Kenti'nin ilçenin mirasını öne çıkardığını belirtti. Ayrıca, Anadolu'nun Türkleşmesinde katkıları kabul edilen Horasan erenlerinden Dedebağ Dede adına türbesinde gerçekleştirilecek 744. Dedebağ Hayrı programının da köklü geleneklerin yaşatılmasına hizmet edeceğini ifade etti.

Açılışın ardından festival süresince açık kalacak tanıtım stantları ziyaret edildi; stantlarda ilçenin tarihi, el sanatları ve yerel üretimleri ön plana çıkarılıyor. Etkinlikler kapsamında sergiler, gösteriler ve ikramların da yer aldığı festival, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmayı sürdürecek.

37. KARACASU AFRODİSİAS KÜLTÜR SANAT VE TANITIM FESTİVALİ BAŞLADI

37. KARACASU AFRODİSİAS KÜLTÜR SANAT VE TANITIM FESTİVALİ BAŞLADI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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