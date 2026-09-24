Avcılar'da uygulama noktasında kovalamaca: polis aracına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün gece polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç, uygulama noktasından kaçarken polis aracına çarptı. Polisin başlattığı kovalamaca sonucunda araçta bulunan 4 kişi yakalandı.

kovalamaca ve müdahale:

Olayda, uygulama sırasında yapılan 'dur' ikazına uymayan sürücünün çarpma sonrası kaçma girişimi üzerine ekipler takibe başladı. Kovalamaca sonucunda şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

uygulanan idari yaptırım:

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplamda 303 bin 45 TL ceza yazıldı.

AVCILAR'DA POLİSİN DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜLER POLİS ARACINA ÇARPARAK KAÇMAK İSTEDİ. ŞAHISLAR, KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. SÜRÜCÜYE TOPLAMDA 303 BİN 45 LİRA CEZA YAZILDI.