Aydın'da 4-6 yaş Kur'an kurslarında yeni eğitim dönemi başladı

Aydın'da 4-6 yaş Kur'an kurslarında yeni dönem başladı

2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamında Aydın'daki 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitimler 14 Eylül itibarıyla başladı. Efeler Mimar Sinan 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen açılış ve uyum programı, minik öğrenciler, aileleri ve kurs öğreticilerini bir araya getirdi.

Açılış programı ve katılımcılar:

Program, Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkunun açış konuşmasıyla başladı. Minik öğrencilerin okuduğu dualar törene renk katarken, aileler çocuklarının ilk gün heyecanına ortak oldu. Uyum etkinlikleri, hem öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasını sağladı hem de velilere kursların işleyişine dair bilgi verildi.

eğitim anlayışı ve hedefler:

Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş törende yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu ve çocuklarını bu kurslara emanet eden ailelere teşekkür etti. Güneş, sözlerine "Her hayırlı işin başı Besmeledir" ifadeleriyle başlayarak, 4-6 yaş grubu kurslarının çocukları küçük yaşta Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgilerle tanıştırma yanında güzel ahlak, anne babaya saygı, milli ve manevi değerler ile vatan sevgisi gibi konularda da rehberlik ettiğini belirtti. Öğreticilerin görevini, çocukları toplumuna ve ülkesine faydalı bireyler olarak yetiştirmek şeklinde özetledi.

sınıf ve öğrenci verileri:

İl genelindeki 4-6 yaş sınıflarının yapısına dair bilgiler paylaşan Güneş, sadece Efeler ilçesinde 17 sınıf bulunduğunu, Aydın genelinde ise 100'ün üzerinde 4-6 yaş sınıfı olduğunu söyledi. Bu sınıflarda 1.500'ün üzerinde öğrencinin eğitim aldığı kaydedildi.

Program, miniklerin duaları ve ardından gerçekleştirilen tanışma ile kaynaşma etkinlikleriyle sona erdi. Veliler ve öğreticiler yeni döneme ilişkin beklentilerini paylaşırken, kurslarda verilecek eğitimlerin hem akademik hem de kişisel gelişim odaklı olması vurgulandı.

AYDIN’DA 4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARINDA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞLADI. EFELER MİMAR SİNAN 4-6 YAŞ KUR’AN KURSU’NDA DÜZENLENEN AÇILIŞ VE UYUM PROGRAMINDA MİNİK ÖĞRENCİLER, VELİLERİ VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.