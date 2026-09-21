Panlı'dan Berlin'e: Elif Eralp ve Die Linke'nin başarısı köyde sevinçle karşılandı

Panlı'da sevinç ve bekleyiş:

Berlin eyalet seçimlerinde Elif Eralp liderliğindeki Die Linke'nin öne çıkması, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Panlı Mahallesinde coşkuyla karşılandı. Mahalle sakinleri, Eralp'in elde ettiği sonucu kendi başarısı gibi görüp kısa sürede köylerine gelmesini beklediklerini söyledi.

Dernek başkanından tebrik ve anılar:

Panlı Mahallesi Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Necmettin Özdemir, seçim sonuçlarını öğrendiklerinde çok memnun olduklarını belirtti. Özdemir, 'Duyunca çok memnun olduk. Babası köyümüze geldiğinde kızının milletvekili olduğunu söyledi. Geçen yıl da köyümüze beraber geleceklerini söylemişti ancak yoğunluktan gelemediler. Dün seçim yaptılar ve kazandı. Çok memnun olduk. Bizim köyden birisinin Almanya’ya giderek başkan seçilmesi bizi çok memnun etti' diye konuştu.

Mahalle beklentileri ve yerel profil:

Mahalle sakinleri Eralp'in babasını tanıdıklarını, kızlarını da en kısa zamanda Panlı'da ağırlamak istediklerini ifade etti. Celal Altay, 'Babasını tanıyorum, buraya iki sefer geldi. Kendisinin de gelmesini bekliyoruz. Topraklarımızdan çıkmış bir ailenin Almanya’da başkan seçilmesinden dolayı çok memnun kaldık' dedi. Panlı Mahallesi muhtarı Yakup Karagöz ise köyün yaklaşık 60 hane ve 250 nüfuslu olduğunu hatırlatarak yabancı bir ülkede böyle bir konuma gelmenin önemine dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinden Leyla Altay da Eralp'i birebir tanımadıklarını, ancak bir kadın siyasetçi olarak başarısından gurur duyduklarını söyledi: 'Kendisini tanımıyoruz ama bir kadın olarak çok gurur duyuyoruz. Köyümüzün kadınları hepsi çok aydın, tahsilli, eğitimli. Avrupa’da böyle bir kadının da bizim köyden gitmesi çok gurur verici. En yakın zamanda aramıza bekliyoruz.' Panlı halkı, Elif Eralp'i köylerinde ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyor.

Panlı köyünden Berlin’e uzanan başarı hikayesi