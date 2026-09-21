MSB'den deprem hazırlıklarına yönelik tatbikat: farkındalık ve koordinasyon öne çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, 3'üncü Ordu ve Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla deprem farkındalığını ve afet hazırlığını artırmak için tatbikat gerçekleştirdi.