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Aydın'da emniyet teşkilatında rütbe değişimi törenle kutlandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen terfi töreninde bir üst rütbeye yükselen polislerin rütbeleri Vali Dr. Osman Varol tarafından takıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da emniyet teşkilatında rütbe değişimi törenle kutlandı

rütbe terfi töreni ayrıntıları

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan emniyet mensuplarının bir üst rütbeye yükselmeleri nedeniyle düzenlenen rütbe terfi töreni il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, rütbe değişimini resmiyete döken kısa bir tören programı çerçevesinde icra edildi.

katılımcılar:

Törene, Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Hasan Öztürk, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç, 2. İdare Mahkemesi Başkanı Soner Akbaş, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Vali Yardımcısı Mehmet Yüce, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Hakan Demir ve Garnizon Komutanı Personel Albay Metin Şimşek katıldı. Katılımcılar, törende görev alan personele destek ve takdirlerini ifade etti.

rütbelerin takdimi ve kapanış:

Törende bir üst rütbeye terfi eden emniyet mensuplarının yeni rütbeleri, Vali Dr. Osman Varol tarafından tek tek takıldı. Vali Varol, terfi eden personeli tebrik ederek onlara yeni görev ve rütbelerinde başarılar diledi. Program, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN EMNİYET MENSUPLARI...

AYDIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN VE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN EMNİYET MENSUPLARI İÇİN RÜTBE TERFİ TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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