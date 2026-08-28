uzungöl'de hafız çiftin anlamlı nikâhı

Uzungöl'de hafız çiftin nikâhı:

Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bu kez manevi bir törene ev sahipliği yaptı. İkisi de hafız olan Muhammed Yaşar Sezgin ile Dilara Kabataş, düzenlenen nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi. Nikâhı, Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek kıydı ve törene çok sayıda davetli katıldı.

törenin atmosferi ve programı:

Tören öncesinde Kurra Hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim hatmi indirildi; bu uygulama nikâha manevi bir derinlik kattı. Uzungöl’ün eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen tören, hem katılımcıların hem de izleyenlerin hafızasında kalacak bir ortam sundu. Davetliler arasında din görevlileri ve kamu görevlilerinin yanı sıra çeşitli tebrik mesajları da okundu.

genç çiftin hikâyesi ve gelen tebrikler:

Genç çiftin hayat hikâyeleri nikâha ayrı bir anlam yükledi. Muhammed Yaşar Sezgin, 6 yaşında hafız olmuş ve YKS’de Türkiye 332.’si olarak hukuk eğitimi görüyor; ayrıca Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı köyünde imamlık görevini sürdürüyor. Dilara Kabataş ise Tapu ve Kadastro teşkilatında memur olarak çalışıyor ve 11 yaşında hafız olmuştu.

Dilara Kabataş’ın hafızlık anısına aldığı hediye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti; aradan geçen yıllara rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftin nikâhını unutmayarak gönderdiği tebrik mesajında mutluluk dileklerini iletti. Nikâh dolayısıyla ayrıca Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum telgraf göndererek iyi dileklerini aktardı. Kendisi de hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise törene çelenk gönderdi.

Tören, genç hafız çiftin yeni hayatlarına attıkları anlamlı adımla son buldu; törene eşlik eden okunan hatimler, verilen tebrikler ve Uzungöl manzarası birleşerek nikâhı unutulmaz kıldı.

TRABZON’UN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL, HAFIZ MUHAMMED YAŞAR SEZGİN İLE HAFIZ DİLARA KABATAŞ’IN NİKÂH TÖRENİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. GENÇ ÇİFTİN NİKÂHINDA, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN YANI SIRA BAZI BAKANLAR VE DEVLET GÖREVLİLERİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN TEBRİK MESAJLARI DA OKUNDU.