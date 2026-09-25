Erzurum'da il hayvanları koruma kurulu'ndan yeni düzenlemeler

İl hayvanları koruma kurulu toplantısı:

İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında; Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyelerinin katılımıyla İl AFAD Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

bakımevleri ve protokoller:

Toplantıda, Pasinovası Belediyeler Birliğine ait bakımevinin mevzuat hükümlerine uygun hale gelinceye kadar faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Bu süreçte birliğe üye olan Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyelerinin, hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapmaları kararlaştırıldı.

eğitim, kayıt ve denetim:

İlçe belediyelerinde görev yapan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitime tabi tutulması ve eğitime katılan personel bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahiplendirilen köpeklerin üremeleri ve yavrularının kayıt altına alınması konusunda ilçe tarım ve orman müdürlüklerince takip yapılması istendi.

Mahallelerde sahipsiz sokak hayvanı tespit edilmesi halinde mahalle muhtarlarının ilgili belediyeye bildirimde bulunması, Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıklarınca ilçe ve mahallelerde denetimler gerçekleştirilerek tespit edilen sahipsiz hayvanların ivedilikle ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi kararlaştırıldı. Emniyet Müdürlüğü, ilçe jandarma komutanlıkları ve muhtarlıklar tarafından yapılan ihbarların belediyelerce değerlendirilmesi; yürütülen çalışmaların ise aylık olarak kaymakamlıklarca Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi kararı alındı.

saha uygulamaları ve bakım tesislerinin durumu:

Yapımı devam eden Oltu Belediyesi Bakımevinin eksiklerinin kısa sürede tamamlanarak çalışma ruhsatı için başvuruda bulunulması istenirken, sokaklarda sahipsiz hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerinin hayvanların üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceği değerlendirilerek il genelinde yasaklanmasına ve bu uygulamanın ilçe belediyelerince takip edilmesine karar verildi.

Toplantı kararları, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahipsiz hayvanlarla ilgili hizmetlerin mevzuata uygun, kayıtlı ve denetlenebilir bir yapıya kavuşturulması hedefi doğrultusunda alındı. Kurulun aldığı kararların uygulanması için ilgili birimler arasında eşgüdümün sağlanması vurgulandı.

İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ AYDIN BARUŞ BAŞKANLIĞINDA; VALİ YARDIMCISI ORHAN AYAZ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ MAHMUT AY, İL JANDARMA KOMUTANI TÜMGENERAL CENGİZ YILDIZ, İLÇE KAYMAKAMLARI, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YETKİLİLERİ, İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI VE KURUL ÜYELERİNİN KATILIMIYLA İL AFAD MÜDÜRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.