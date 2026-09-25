Merzifon'da altyapı çalışması yolları toza boğdu, vatandaşlara maske dağıtıldı

Yılların şebekesi yenileniyor, yollar aylarca bekledi:

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yürütülen içme suyu şebekesi, isale hatları ve su depolarını kapsayan yenileme çalışmaları kapsamında borular döşenen alanlar toprakla kapatıldı. Ancak üzerinden aylar geçmesine rağmen asfaltlama yapılmayınca mahalle yollarında toz ve çukurlaşma ortaya çıktı.

Sokaklarda biriken toz, araçların ve ağaçların üstünü kaplarken, kapı-pencere açmakta zorlanan vatandaşlar hem günlük yaşamdan hem de sağlıktan endişe duyuyor. Yetkililer projeyi 50 yılın şebekesinin yenilenmesi olarak tanımlarken uygulamadaki gecikme halkta tepki üretti.

Halk sağlık endişesi:

Mahalle sakinleri temizlik ve hijyen şartlarının bozulduğunu, çocukların ve yaşlıların özellikle solunum yolu sorunları açısından risk altında olduğunu belirtiyor. Vatandaşlardan Bahri Korkmaz, projenin gerekliliğini kabul etmekle birlikte uygulamadaki eksiklikleri eleştirerek, 'Yapılan iş güzel ama kontrolsüzce ilerledi. Bütün mahalleler perişan oldu. Toz dersen arşa kalkıyor' dedi. Mehmet Sarı ise, 'İsyan ediyorum. Çünkü benim halkım buna layık değil. İnsanlar, çocuklar hasta. Tozdan geçilmiyor' ifadelerini kullandı.

Bazı esnaf da gün içinde defalarca temizlik yapmak zorunda kaldıklarını, son korona virüs (Kovid-19) dönemindeki maske kullanımını hatırlatarak benzer zorlukların yeniden yaşandığını söylüyor. Terzihanesinde sabahtan temizlediği yerlerin öğlene kadar tozla kaplandığını anlatan Zehra Onar, 'Temizlik yapılmamış gibi gözüktüğü için utanıyoruz. Maalesef o günler geri döndü' diye konuştu.

Yerel girişimler ve siyasi değerlendirme:

Hava kirliliği uyarısı yapan AK Parti Merzifon İlçe Başkanlığı, ilçedeki hassas hava ölçümleri ve artan şikayetleri gerekçe göstererek hafta başından itibaren halka maske dağıtımı başlattı. İlçe için verilen nüfus bilgisi ve uygulama göz önünde bulundurularak dağıtımın sürdürüleceği açıklandı. AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Emre Keleş, ilçenin bu yıl turist çekemediğini ve ekonomik etkiler yaşandığını belirterek, 'Merzifon adeta hayalet şehre döndü. Belediye Merzifon halkına ağır bedel ödetti' dedi ve ilçe genelinde şu ana kadar 3 bin maske dağıtıldığını söyledi.

Keleş, projeye ilişkin finansman konusunda da bilgi vererek, çalışmanın tamamlanması için AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez’in girişimleri sonucu İller Bankası tarafından 10 milyon Euro ilave destek sağlandığını kaydetti. Bu destek, içme suyu şebekesi ve bağlantılı tesislerin tamamlanmasına yönelik olduğu belirtiliyor.

Vatandaşların beklentisi, altyapı yenileme işinin kalan aşamalarının hızlandırılarak yolların asfaltlanması ve toz kaynağının kalıcı olarak ortadan kaldırılması yönünde. Yetkililerse projenin kapsamı ve finansman garantileri olsa da uygulamadaki gecikmenin yerel yaşamı olumsuz etkilediğini kabul ediyor.

TEPKİ GÖSTEREN MEHMET SARI DA, "İSYAN EDİYORUM. ÇÜNKÜ BENİM HALKIM BUNA LAYIK DEĞİL. İNSANLAR, ÇOCUKLAR HASTA. TOZDAN GEÇİLMİYOR. ARTIK BİR EL UZATILSIN" DİYE KONUŞTU.