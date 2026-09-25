aydın'da şekersiz tariflerle sağlıklı beslenme atölyesi

Şekersiz lezzetler uygulamalı olarak tanıtıldı

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen "Şekersiz Lezzetler Atölyesi"nde sağlıklı beslenme ve şeker tüketiminin etkileri ele alındı. Etkinlikte katılımcılara fazla şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olası etkileri anlatıldı ve günlük hayatta uygulanabilecek pratik alternatifler paylaşıldı.

Atölyede hangi uygulamalar yapıldı

Programda, ilave şeker içermeyen ve pişirme gerektirmeyen tarifler öncelikli olarak uygulamalı gösterildi. Diyetisyen Neslihan Ertaş tarafından verilen bilgiler sonrası katılımcılar adım adım tarifleri hazırladı. Menülerde avokado, çilek ve kuruyemiş gibi doğal, besleyici malzemeler kullanıldı; bu ürünlerin dengeli bir beslenmedeki yeri vurgulandı.

Katılımcı deneyimleri ve günlük hayata uyarlanma

Atölye sonunda katılımcılar hazırladıkları lezzetleri birlikte tadarken, benzer tariflerin evde nasıl pratik şekilde hazırlanabileceğine dair ipuçları paylaşıldı. Etkinlik, özellikle ilave şeker tüketimini azaltmak isteyenler için kolay uygulanabilir alternatiflere dikkat çekmeyi amaçladı ve doğru beslenme alışkanlıklarının günlük rutine nasıl entegre edileceği konusunda farkındalık oluşturdu.

Organizatörler, benzer atölyelerin tekrarlanmasının katılımcıların alışkanlık değişikliğine katkı sağlayacağını belirtti ve doğal malzemelerle hazırlanan tariflerin yaygınlaştırılmasının önemine işaret etti.

AYDIN’DA DÜNYA ŞEKERE DİKKAT HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ATÖLYEDE KATILIMCILAR, İLAVE ŞEKER İÇERMEYEN VE PİŞİRME GEREKTİRMEYEN PRATİK TARİFLERİ UYGULAMALI OLARAK HAZIRLAYIP TADINA BAKTI.