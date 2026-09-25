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Mersin itfaiyesi Seçer'le buluştu: personel ve teknoloji yatırımı vurgusu

Mersin itfaiye personeli, İtfaiye Haftası'nda Başkan Seçer ile buluştu; 610 personel, 35 istasyon ve 115 araçla güçlendiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 15:06

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EDİTÖR: Emre Koç

Mersin itfaiyesi Seçer'le buluştu: personel ve teknoloji yatırımı vurgusu

ziyaret ve gündem:

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Fuat Tuğluoğlu, şube müdürleri ve itfaiye personeli, İtfaiye Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile bir araya geldi. Ziyarette teşkilatın saha çalışmaları, afetlere müdahale kapasitesi ve öncelikli yatırım alanları değerlendirildi.

Başkan Seçer, Mersin'in geniş yüzölçümü, uzun kıyı şeridi ve farklı afet riskleri nedeniyle itfaiye teşkilatının artan sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "Mersin gibi dinamik bir şehirde itfaiye teşkilatı da dinamik olmak zorunda" ifadesini kullandı.

personel, eğitim ve araçlar:

Tuğluoğlu toplantıda Mersin itfaiyesinin yapısını paylaştı: teşkilatın 610 personel, 35 istasyon ve 115 araç ile görev yaptığı bildirildi. Ayrıca itfaiyenin yangın müdahalesinin yanı sıra arama-kurtarma, teknik kurtarma, yangın önleme ve denetim ile halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Seçer, 2023 yılı itibarıyla 240 itfaiye eri alındığını, ATA Eğitim Merkezinin personelin afetlere hazırlığında önemli rol oynadığını ve yeni personel alımlarının ile teknolojik ekipman yatırımlarının devam edeceğini kaydetti.

müdahale performansı:

Tuğluoğlu, teşkilatın yılın ilk altı ayında yaklaşık 8 bin olaya müdahale ettiğini aktardı. Müdahaleye ulaşma süresi bakımından belediyeler arasında Türkiye'de ikinci sırada olduklarını belirterek, performansın korunması ve iyileştirilmesi için eğitim ile ekipman yatırımlarının önemine dikkat çekildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI FUAT TUĞLUOĞLU, ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İTFAİYE...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANI FUAT TUĞLUOĞLU, ŞUBE MÜDÜRLERİ VE İTFAİYE PERSONELİ, İTFAİYE HAFTASI KAPSAMINDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) VE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER’İ ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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