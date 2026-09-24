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Aydın’da tarlada çözüm arayışı: 17 ilçede cuma buluşmaları üreticinin yanında

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 25 Eylül'de saat 14.00'te 17 ilçede eş zamanlı Cuma Buluşmaları düzenleyerek üreticilere hasat, depolama, ÇKS ve yangın tedbirlerini sahada aktaracak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Serkan Varol

Aydın’da tarlada çözüm arayışı: 17 ilçede cuma buluşmaları üreticinin yanında

Programın amacı ve işleyişi:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 Eylül Cuma günü saat 14.00'te kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Cuma Buluşmaları, üreticilere doğrudan bilgi aktarmayı ve sahadan gelen talep ile sorunları yerinde tespit etmeyi hedefliyor. “Üreticimizin yanındayız, tarımın sahasındayız” sloganıyla düzenlenen etkinliklerde, il müdürlüğü ekipleri üreticilerle birebir görüşecek, öneri ve şikâyetleri kayda alacak.

Ele alınacak başlıca konular:

Program kapsamında bölgesel ve yöresel ürünlerin yanı sıra özellikle incirde doğru hasat, kurutma ve depolama uygulamaları üzerinde durulacak. Ayrıca 2026/1 Sayılı İncir Tebliği ile 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri, incir, zeytin ve kestane üretimi, pamuk ve Aydın’ın diğer önemli tarımsal ürünleri hakkında üreticilere bilgilendirme yapılacak. Programda ayrıca B-Reçete Uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesi konuları da ele alınacak.

sahada dinleme ve geri bildirim süreci:

Her ilçede kurulacak ekipler üreticilerin sorularını yanıtlayacak, karşılaşılan sorunları ve talepleri yerinde değerlendirecek. Toplanan geri bildirimler ilgili birimlerce takip edilmek üzere kayıt altına alınacak; böylece sahadan gelen öncelikli problemlere yönelik çözüm adımları planlanacak.

17 ilçedeki buluşma noktaları:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün programına göre buluşmalar; Bozdoğan Kılavuzlar, Buharkent Kayaburnu, Çine Tepeköy, Didim Yeni Mahalle, Efeler Armutlu, Germencik Üzümlü, İncirliova Hamitler, Karacasu Esençay, Karpuzlu Ömerler, Koçarlı Evsekler, Köşk Kızılcayer, Kuşadası Yeniköy, Kuyucak Pamucak, Nazilli Mescitli-Yazırlı, Söke Karakaya, Sultanhisar Atça ve Yenipazar Yeni Mahalle’de gerçekleştirilecek.

Yetkililer, saha çalışmalarının üreticilerle doğrudan iletişim kurma açısından önemine vurgu yapıyor ve toplantılara tüm üreticileri katılmaya davet ediyor.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 14.00&#039;TE KENTİN 17 İLÇESİNDE...

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 25 EYLÜL CUMA GÜNÜ SAAT 14.00'TE KENTİN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK CUMA BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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