Engelsiz plajlarda erişim arttı: Konyaaltı ve Lara'da 45 bin kişiye hizmet

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı ve Lara sahillerinde hizmet veren engelsiz plajları, engelli bireylerin denize güvenli ve bağımsız erişimini sağlıyor. Yılbaşından bu yana plajlardan faydalanan kişi sayısı 45 bin'e ulaştı.

Erişilebilirlik donanımı ve hizmet:

Plajlarda bedensel engelli vatandaşlar için rampalar, görme engelli bireyler için kılavuz çizgiler ve işitme engelliler için yönlendirici işaretler bulunuyor. İhtiyaç duyulduğunda plaj görevlileri ve cankurtaranlar denize giriş ve çıkışta yardımcı oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, "Konyaaltı ve Lara’da iki engelsiz plajımız bulunuyor. Bu yıl 45 bin engelli vatandaşımıza hizmet ettik. Birçok vatandaşımız rampalar ve erişilebilir alanlar sayesinde destek almadan denize ulaşabiliyor. Yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza ise cankurtaranlarımız ve plaj görevlilerimiz yardımcı oluyor. Plajımızda ayrıca uluslararası erişilebilirlik sertifikası da bulunuyor" dedi.

Kullanıcı deneyimi ve memnuniyet:

Engelsiz plajı kullananlar memnuniyetlerini paylaşıyor. Gunda Demiröz, "Burada denize çok rahat girip çıkabiliyorum. Yardıma ihtiyaç duyduğumuzda görevliler hemen yardımcı oluyor. Her şey ücretsiz ve çok memnunuz. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. İstanbul'dan gelen İnci Karabulut ise, "Engelsiz plajı Antalya'da keşfettik. Buradaki personel engelli vatandaşlar için canı gönülden çalışıyor ve yardımcı oluyor. İstanbul'dan özellikle bu plajdan yararlanmak için geliyoruz. Çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin engelsiz plaj uygulaması, fiziksel altyapı ve görevli desteğini bir araya getirerek engelli vatandaşların sahil deneyimini kolaylaştırmayı sürdürüyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KONYAALTI VE LARA’DA HİZMET VEREN ENGELSİZ PLAJLARI, ENGELLİ BİREYLERİN DENİZE RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE ULAŞMASINI SAĞLIYOR.