Tokat’ta kuzey-güney ulaşımını güçlendirecek yeni koridor tamamlanıyor

Proje son aşamada

Tokat Belediyesi, kent içi ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirdiği yeni ulaşım güzergâhında çalışmaların tamamlanma aşamasına geldi. Başkan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu sahada incelemelerde bulundu ve teknik ekiplerden bilgi aldı.

Karşıyaka ile kent merkezi arasında yeni alternatif:

Güzergâh, özellikle Karşıyaka bölgesi ile kent merkezi arasında doğrudan bir bağlantı sağlayacak. Güneşli Mahallesi'nden başlayarak Fidanlık Caddesi, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı ve Bedestenlioğlu Kavşağı üzerinden Organize Sanayi Bölgesi ile çevre yoluna uzanacak yeni hat, mevcut güzergâhlardaki trafik yükünü dengelemeyi hedefliyor.

Projenin tamamlanmasıyla özellikle Dimes Kavşağı ve Altıyüzevler bölgesindeki yoğunluğun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Barbaros Caddesi ile bütünleşen ulaşım ağı:

Yeni bağlantı, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki Barbaros Caddesi Projesinin devamı niteliğinde. Barbaros Caddesi'nde ilk kez bindir ve aşınma tabakasından oluşan çift tabakalı asfalt uygulaması yapıldı; ayrıca 5 metre genişliğinde yürüyüş ve bisiklet yolu ile modern altyapı elemanları yer alıyor.

Bu entegrasyon sayesinde Tokat'ın kuzey ve güney aksları arasında kuvvetli bir ulaşım koridoru oluşturulacak ve şehir içi trafik alternatif güzergâhlara dağıtılabilecek.

Başkan Yazıcıoğlu proje hakkında, "Tokat’ımızın iki yakasını birbirine bağlayacak olan 1,4 kilometrelik yeni ulaşım güzergâhında sona geldik. Güneşli Mahallemizi Barbaros Caddesi ve Fidanlık Caddesi üzerinden Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı’na, Bedestenlioğlu Mahallesi Kavşağı’na, Organize Sanayi Bölgemize ve çevre yolumuza bağlıyoruz. Barbaros Caddemizle birlikte değerlendirdiğimizde şehrimizin ulaşım ağını önemli ölçüde güçlendiren, yeni bağlantılar oluşturan ve trafik yükünü farklı güzergâhlara dağıtan bir ulaşım koridorunu ortaya çıkarıyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla özellikle Karşıyaka bölgemiz ile kent merkezimiz arasındaki ulaşımda yeni ve doğrudan bir alternatif yol oluşturmuş olacağız. Dimes Kavşağı ve Altıyüzevler bölgesindeki şehir içi trafik yükünü de önemli ölçüde hafifletmeyi hedefliyoruz. Biz Tokat’ın yalnızca bugünkü ulaşım ihtiyacını değil, gelecekteki ulaşımını da planlıyoruz. Üretken Belediyecilik anlayışımızla şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlarımızı bir bütün olarak ele alıyoruz. Ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışıyor. İnşallah bu güzergâhı da kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Belediye yetkilileri, güzergâhın tamamlanmasının kent içi ulaşım dengesi ve sanayi bölgesi bağlantıları açısından önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.

TOKAT BELEDİYESİ TARAFINDAN ŞEHRİN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK VE KENT İÇİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN YENİ ULAŞIM GÜZERGÂHINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANMA AŞAMASINA GELDİ.