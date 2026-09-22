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Bahçede hızar motoruyla yaralanan genç yaşamını yitirdi

Doğanyol ilçesinde şarjlı hızar motoruyla çalışırken boynundan yaralanan 21 yaşındaki Adem Hasan Abik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 22:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bahçede hızar motoruyla yaralanan genç yaşamını yitirdi

Bahçede hızar motoruyla yaralanan genç yaşamını yitirdi

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bahçede çalıştığı sırada boyun bölgesinden yaralanan 21 yaşındaki Adem Hasan Abik, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, gündüz saatlerinde Doğanyol'a bağlı İshak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Adem Hasan Abik (21), bahçede şarjlı hızar motoru ile çalıştığı sırada boyun bölgesinden yaralandı. Durumu fark eden yakınları tarafından müdahale edilerek sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Abik, Doğanyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kurtarılamadı. Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın nasıl gerçekleştiği ve yaralanmanın niteliğine ilişkin değerlendirmeler, Adli Tıp incelemesinin sonuçlanmasının ardından netlik kazanacak. Polis ve savcılık tarafından yürütülen tahkikat sürüyor.

HIZAR MOTORUYLA BOYUN BÖLGESİNDEN YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

HIZAR MOTORUYLA BOYUN BÖLGESİNDEN YARALANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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