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Otoyolda zincirleme çarpışma: TAG Nurdağı kavşağında 5 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kavşağında 2 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Otoyolda zincirleme çarpışma: TAG Nurdağı kavşağında 5 kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Nurdağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 tır ile 2 otomobil, kavşakta devam eden yol çalışması alanında çarpıştı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazadan etkilenen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yetkililer, yaralıların genel durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı ekipler tarafından kontrollü şekilde sürdürüldü. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlattı.

TAG OTOYOLU’NDA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

TAG OTOYOLU’NDA 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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