Otoyolda zincirleme çarpışma: TAG Nurdağı kavşağında 5 kişi yaralandı

kaza ve olay yeri:

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Nurdağı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 2 tır ile 2 otomobil, kavşakta devam eden yol çalışması alanında çarpıştı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

yaralıların durumu:

Kazadan etkilenen 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yetkililer, yaralıların genel durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

trafik ve soruşturma:

Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı ekipler tarafından kontrollü şekilde sürdürüldü. Jandarma ekipleri, kazanın oluş nedenini belirlemeye yönelik soruşturma başlattı.

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