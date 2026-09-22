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İslahiye'de otogar civarında arkadan çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

İslahiye Otogar civarında 27 BEK 474 ile 27 BLA 22 plakalı araçların arkadan çarpışması sonucu F.G. adlı yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 23:25

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İslahiye'de otogar civarında arkadan çarpışma: yolcu hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde ilk bilgiler:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Atatürk Mahallesi Otogar civarında iki aracın çarpışması sonucu bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 BEK 474 plakalı araç, arkasından gelen 27 BLA 22 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, 27 BEK 474 plakalı araçta bulunan yolcu F.G. yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatıldı:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bölgedeki trafik yetkililerin yönlendirmesiyle kontrollü olarak sağlanırken, resmi açıklamalar bekleniyor.

İSLAHİYE’DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

İSLAHİYE’DE 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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