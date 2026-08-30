Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı

Sakaltutan mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle 4 otomobil ve 2 tır mahsur kaldı; ekiplerin müdahalesiyle yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:36

GÜNCELLEME: 30 Ağustos 2026 - 00:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı

Sakaltutan'da heyelan sonrası yol temizlenip çift yönlü ulaşıma açıldı

Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkisinde, bölgede etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışının ardından meydana gelen heyelan yolu kapattı ve ulaşımı aksattı. Yolda seyir halinde bulunan 4 otomobil ve 2 tır, çamur ve balçık yığınları arasında mahsur kaldı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri koordineli biçimde çalışmaya başladı. Ekipler, öncelikle mahsur kalan vatandaşların güvenliğini sağladı ve ardından iş makineleriyle yola akan çamur ile kaya parçalarının kaldırılmasına yönelik çalışmaları yürüttü.

Yolun yeniden açılması ve kontrolü:

Çalışmaların aralıksız sürdürülmesiyle yol temizlendi ve mahsur kalan araçlar güvenli bölgeye çıkarıldı. Yapılan yol güvenliği kontrolleri ve temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra Erzincan-Sivas kara yolu çift yönlü ve kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarına karşı sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU HEYELAN SONRASI YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU HEYELAN SONRASI YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler...
images

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü
images

Gecenin anlık ışıkları: Arıcak'ta şimşek gösterisi
images

Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı etkiledi, AFAD hasar tespitine başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Rüzgarın taşıdığı alevler köyü ve seraları vurdu: evler, ahırlar ve zeytinlikler zarar gördü

mardin 1969 spor ile vanspor fk sahada paylaştı

Gaziantep'te geceyi aydınlatan şimşekler kısa sürede sağanağa dönüştü

Buruk: ligin lideriyiz, U23 kuralı işleri zorluyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler