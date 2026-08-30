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Dörtyol'da hızla müdahale edilen yangında ev sakinleri güvenle tahliye edildi

Yeşil Mahallesi'nde çıkan ev yangınında itfaiyenin hızlı müdahalesiyle içerideki 3 kişi alev ve dumandan etkilenmeden tahliye edildi.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 00:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Dörtyol'da hızla müdahale edilen yangında ev sakinleri güvenle tahliye edildi

Dörtyol'da ev yangını:

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde evde bulunan 3 kişi, alev ve dumandan etkilenmeden güvenli şekilde tahliye edildi.

Yangının kontrol altına alınması ve hasar:

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması tamamlandı. Olayda ev zarar gördü.

DÖRTYOL’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE BULUNAN 3 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ALEV VE...

DÖRTYOL’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE BULUNAN 3 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ALEV VE DUMANDAN ETKİLENMEDEN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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