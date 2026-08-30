Dörtyol'da hızla müdahale edilen yangında ev sakinleri güvenle tahliye edildi

Dörtyol'da ev yangını:
Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve tahliye:
İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde evde bulunan 3 kişi, alev ve dumandan etkilenmeden güvenli şekilde tahliye edildi.
Yangının kontrol altına alınması ve hasar:
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması tamamlandı. Olayda ev zarar gördü.
DÖRTYOL’DA BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA İÇERİDE BULUNAN 3 KİŞİ, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE ALEV VE DUMANDAN ETKİLENMEDEN GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ.
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