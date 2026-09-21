bakü, tebriz ve sivas edebiyatı sivas'ta bir araya geldi

Bakü-Tebriz-Sivas edebiyat buluşması sivas'ta gerçekleşti

Sivas Yazarlar Şairler ve Âşıklar Derneği (SİYŞAD) tarafından düzenlenen "Bakü-Tebriz-Sivas Edebiyat Buluşması", Abdiağa Konağı'nda gerçekleştirildi. Etkinlik, Türk dünyasının ortak kültür, sanat ve edebiyat mirasını Sivas'ta bir araya getirdi ve çok sayıda edebiyatseverin katılımıyla sürdü.

Katılımcılar ve sunumlar:

Programa Türkiye'den Prof. Dr. Kerem Karabulut ve Yahya Azeroğlu, Azerbaycan'dan Gabil Zimistanoğlu, Banu Hesengızı Musayeva ve Könül Ordubadi, Tebriz'den ise Hamit Gence katıldı. Konuk yazarlar ve şairler, eserlerini okudu, edebiyatın güncel eğilimleri ile ortak kültürel bağlar üzerine gözlemlerini katılımcılarla paylaştı.

Oturumlarda, dil ve edebiyat üzerinden kurulan bağların yanı sıra ortak anlatıların korunması ve yeni kuşaklara aktarılması üzerine vurgular yapıldı. Katılımcılar, farklı coğrafyalardan gelen deneyimlerin edebi üretime katkılarını örneklerle açıkladı.

Müzik, âşıklık geleneği ve kapanış:

Program kapsamında Âşık Kaptani ve Udi Abdullah Durgun tarafından türk halk müziği ve âşıklık geleneğine ait örnekler seslendirildi; müzik ve şiirin buluşması etkinliğe ayrı bir atmosfer kattı.

Etkinliğe Türk Ocakları Sivas Şube Başkanı Kadir Coşkun ile çok sayıda edebiyatsever katıldı. Program, SİYŞAD Başkanı Zekeriya Duman'ın teşekkür konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

SİYŞAD TARAFINDAN DÜZENLENEN "BAKÜ-TEBRİZ-SİVAS EDEBİYAT BULUŞMASI", TÜRK DÜNYASININ ORTAK KÜLTÜR, SANAT VE EDEBİYAT MİRASINI SİVAS'TA BİR ARAYA GETİRDİ.