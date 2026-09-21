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Organize Sanayi Bölgesi yakınında arkadan çarpma: sürücü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Çevre Yolu'nda Organize Sanayi Bölgesi yakınında hafif ticari aracın tır dorsesine arkadan çarpması sonucu sürücü, hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Organize Sanayi Bölgesi yakınında arkadan çarpma: sürücü hastaneye kaldırıldı

kaza yerinde ilk bulgular:

Eskişehir Çevre Yolu'nun Ankara istikametinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bir hafif ticari araç tır dorsesine çarptı. Kazaya karışan hafif ticari aracın plakası 26 AKZ 588 olarak kaydedilirken, tır ve dorsesinin plakaları 26 AAL 750 ve 26 AGJ 365 olarak belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, çarpışmanın nedeni henüz belirlenemedi. Olay anında kara yolunda akışkan bir trafik olduğu ve tır sürücüsünün ani duramayarak olay sonrası aracı polis uygulama noktasına götürdüğü bildirildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasar gören hafif ticari aracın sürücüsü olan kadın sürücü hafif şekilde yaralandı; sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını ve ayrıca olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı. Tırın diğer sürücüsünün de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

soruşturma süreci:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde ve araçlarda yapılan tespitlerin ardından, kaza sebebini netleştirecek görgü tanıkları ve teknik bulgular üzerinden çalışma yürütüleceği açıklandı.

İlgili birimler, trafiğin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgedeki akışı düzenleyerek güvenlik kontrollerini sürdürdü ve soruşturma tamamlanana kadar olayla ilgili detaylı rapor hazırlanacağı ifade edildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE TIRA ARKADAN ÇARPAN HAFİF FİCARİ ARACIN YARALANAN SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE...

ESKİŞEHİR'DE TIRA ARKADAN ÇARPAN HAFİF FİCARİ ARACIN YARALANAN SÜRÜCÜSÜ HASTANEYE KALDIRILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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