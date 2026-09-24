Balıkesir itfaiyesine 8 yeni araçla müdahale gücü takviyesi

Yeni araçlar törenle hizmete alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Salih Tozan Kültür Merkezi yanında düzenlenen törenle Balıkesir İtfaiyesi'ne kazandırılan yeni araçların hizmete alındığını duyurdu. Başkan Akın törende, kenti afetlere karşı hazırlamanın önemine vurgu yaparak "Afet geldiğinde hazırlanılmaz, gelmeden hazır olunur." ifadesini kullandı.

Araç filomuzun detayları:

Akın, Balıkesir İtfaiyesi'ne bu etapta 7'si 12 ton kapasiteli su ikmal aracı ve yangın önleme çalışmalarında kullanılacak 1 hizmet aracı olmak üzere toplam 8 yeni aracın katıldığını belirtti. Bu yatırımla, özellikle kırsal ve orman yangınlarında müdahale gücünün artırıldığını söyledi.

Başkan Akın, bir aracın olay yerine birkaç dakika erken ulaşmasının bir evi kurtarabileceğine dikkat çekerek itfaiyenin daha hızlı hareket edebilmesi için "doğru ekip, doğru eğitim ve ekipman" üçlüsünü hazır ettiklerini ifade etti. Ayrıca konuşmasında "Gönülde Millet, Gönülden Hizmet" anlayışına vurgu yaptı.

Hazırlık, tasarruf ve saha çalışmaları:

Akın, belediyenin aynı zamanda ciddi tasarruf politikaları uygulayarak yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi. Bugüne kadar yapılan desteklerden bazıları şunlar olarak aktarıldı: 85 kırsal mahalle yangın römorku kırsal mahallelere teslim edildi ve bunların eğitimleri verildi; ayrıca sualtı arama kurtarma ve K9 arama kurtarma araçları hizmete alındı.

Büyük yangınlarda suyun kesintisiz ulaştırılması amacıyla filoya 35 ton kapasiteli 2 su ikmal tırı eklendi. Geçtiğimiz Temmuz ayında ise 24 metre merdiven yüksekliğine sahip 7 yeni araç itfaiyeye dâhil edilmişti. Şimdi bu sayıya eklenen 8 yeni araç ile birlikte toplamda şu ana kadar 24 araç temin edildiği, 26 aracın daha geleceği ve böylece itfaiyeye toplam 50 araç kazandırılacağı açıklandı.

Akın, bu yatırımların Balıkesir'i bölgenin en güçlü filolarından birine kavuşturduğunu ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin Türkiye'de dördüncü büyük itfaiye konumuna yükseldiğini belirtti.

Teşekkür ve görev anlayışı:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen de törende konuştu. Ergelen, yürütülen projelerle ekipman gücünün üst seviyeye çıkarılacağını söyleyerek Dünya Bankası destekli ve İller Bankası koordinasyonundaki projenin yakında tamamlanacağını aktardı. Ergelen, itfaiye teşkilatı adına "Tehlikeye biz koşarız, siz güvende kalın" mesajını iletti ve Başkan Akın'a destekleri için teşekkür etti.

Tören sonunda Başkan Ahmet Akın, geçtiğimiz aylarda Ayvalık'ta meydana gelen yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye personeli Ümit Özkaya'ya teşekkür belgesini teslim etti. Akın ayrıca aynı yangında yaralanan gazeteci Murat Aydoğan ve İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye yetkilileri, yatırımların kesintisiz devam edeceğini, 20 ilçedeki kırsal mahalleler, ormanlık alanlar ve sanayi bölgeleri başta olmak üzere tüm coğrafyada etkin ve hızlı müdahale için çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

BAŞKAN AKIN: "AFET GELDİĞİNDE HAZIRLANILMAZ, GELMEDEN HAZIR OLUNUR"