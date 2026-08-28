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Demirci'de kadınlar 30 ağustos için ilmek ilmek dev bayrak ördü

Demirci'de örgü kursuna katılan 15 kadın, 10 günde 1,5x2,25 m ebatlı, 1.813 motifi birleştirerek dev Türk bayrağını ördü; fener alayında taşıyacak.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 20:29

GÜNCELLEME: 28 Ağustos 2026 - 20:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Demirci'de kadınlar 30 ağustos için ilmek ilmek dev bayrak ördü

Demirci'de kadınların el emeğiyle hazırlanan bayrak

Manisa’nın Demirci ilçesinde, Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü çatısı altında açılan örgü kursuna katılan kadınlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve ilçenin kurtuluş coşkusunu ördükleri dev bir Türk bayrağıyla taçlandırdı.

Hazırlık süreci ve teknik detaylar:

Kursa katılan 15 kadın kursiyer, usta öğretici Emine Gülsen yönetiminde, yaklaşık 10 günlük yoğun bir çalışmayla bayrağı tamamladı. Çalışmada toplam 3 kilogram ip kullanıldı ve bin 813 motif birleştirilerek 1,5 x 2,25 metre ebatlarında bir örgü bayrak ortaya çıktı.

Fener alayında sergilenecek coşku:

El emeği göz nuru dev örgü Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı gerçekleştirilecek geleneksel fener alayı yürüyüşünde taşınarak törene renk ve gurur katacak. Kursiyerler, yürüyüşte kırmızı-beyaz kıyafet giymeyi planlıyor.

Örgü kursu katılımcılarından emekli öğretmen İlkay Akpınar, çalışmanın anlamını şöyle özetledi: "Ben emekli bir öğretmenim. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Demirci’mizin kurtuluşu nedeniyle biz bayanlar, bayrağımızı örerek bayrağımızı dalgalandırmak istedik. Vatan ve millet sevgisiyle ördük. Fener alayında kırmızı-beyaz giyerek bayrağımızı taşıyacağız."

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İLÇENİN...

MANİSA’NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN KADINLAR, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE İLÇENİN KURTULUŞUNUN COŞKUSUNU, İLMEK İLMEK ÖRDÜKLERİ DEV TÜRK BAYRAĞI İLE TAÇLANDIRDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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