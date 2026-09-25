Dolar 48,9583 +0,02%
Euro 55,8241 +0,27%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.808,22 +0,64%
EUR/USD 1,1399 +0,16%
Brent Petrol 96,65 -3,56%
--°

sağlıkta erişim ve üniversite hastanesi yatırımlarının önemi

Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin sağlıkta erişiminin OECD ortalamasının üstünde olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 18:46

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

sağlıkta erişim ve üniversite hastanesi yatırımlarının önemi

cumhurbaşkanı yardımcısı cevdet yılmaz'ın fırat üniversitesi ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Hastanesi’nin yeni yapılacak alanında düzenlenen temel atma töreninde sağlık sistemine dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konuşmasında sağlık ve ailenin insanların mutluluğunda belirleyici iki unsur olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık politikasını sürekli önceliklendirdiğini aktardı.

sağlıkta erişim ve sistem reformları:

Yılmaz, sağlık hizmetlerine erişimde kaydedilen ilerlemeyi vurgularken geçmiş dönemlerle kıyaslama yaptı. Muayene için uzun süre beklemelerin, reçeteye ulaşmada zorlukların ve sosyal güvenlik sisteminin parçalı yapısının geride bırakıldığını belirtti. Memur, işçi ve kırsal kesime özel farklı sistemler olan Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'un entegrasyonuyla tek çatı altında bir yapı oluşturulduğunu anlattı.

Bu dönüşümle birlikte hastanelerin birleştirildiğini, sağlık altyapısı ve insan gücünün ülke çapında güçlendirildiğini söyleyen Yılmaz, vatandaşların hizmete erişimini kolaylaştırmak için çalışıldığını ifade etti. Yılmaz, Türkiye'nin vatandaş başına yıllık ortalama poliklinik sayısının OECD ortalamasının oldukça üzerinde olduğunu belirterek, "sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri" değerlendirmesini yaptı.

Konuşmada ayrıca hizmet sunan kurum sayısına dikkat çekilerek bugün 1.521 hastanenin hizmet verdiği, şehir hastanelerinden 27'sinin açıldığı ve 13'ünün inşaatının sürdüğü; tamamlandığında bu sayının 40'a ulaşacağı bilgisi paylaşıldı. Yılmaz, bu yapıların deprem gibi acil durumlarda sağladığı katkıya Elazığ örneğini vererek değindi.

kapasite artışı ve pandemi sınavı:

Yılmaz, yatak ve yoğun bakım kapasitesindeki dönüşümü rakamlarla anlattı: 2002'de yaklaşık 19 bin düzeyinde olan nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını; yoğun bakım yatağı sayısının ise yaklaşık 2 bin seviyesinden 48 bine çıktığını söyledi. Pandemi döneminde bu yatırımların öneminin ortaya çıktığını, birçok gelişmiş ülkede sağlık sistemlerinin zorluk yaşadığı sırada Türkiye'nin reformlar ve yatırımlar sayesinde pandemiyi güçlü şekilde yöneten ülkeler arasında olduğunu belirtti.

Yılmaz, bu hizmetleri sunan sağlık çalışanı sayısının yaklaşık 1,5 milyon düzeyine yaklaştığını ifade ederek "tam anlamıyla bir sağlık ordumuz var" değerlendirmesinde bulundu.

memnuniyet, sağlık turizmi ve endüstri hedefleri:

2002-2003 döneminde sağlık hizmetlerinden memnuniyetin %39,5 civarında olduğunu hatırlatan Yılmaz, son verilerle memnuniyet oranının 2025 verisine göre %69,4 olarak ölçüldüğünü aktardı. Bu yükselişin vatandaş algısındaki olumlu değişimi gösterdiğini, ancak beklentilerin ve standartların da bu süreçte yükseldiğini vurguladı.

Yılmaz, geçmişte insanlar sağlık için yurt dışına giderken artık dünyanın çeşitli yerlerinden hastaların Türkiye'ye gelerek hizmet aldığını, sağlık turizminin ülkeye milyarlarca dolar döviz kazandırır hale geldiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde sağlık endüstrilerini, ilaç ve tıbbi cihaz üretimini kamu alım gücüyle destekleyerek ileriye taşımaya kararlı olduklarını belirtti.

fırat üniversitesi ve üniversite hastanelerinin rolü:

Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin 52 yıllık geçmişine dikkat çekerek üniversitenin ülkenin köklü kurumları arasında olduğunu ifade etti. YÖK tarafından yapılan sınıflandırmada Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversiteleri arasında 17. sırada yer almasının gurur verici olduğunu söyledi.

Temel atılan yeni hastanenin hizmete girmesiyle üniversitenin araştırma gücü ile ileri sağlık hizmetinin buluşacağını vurgulayan Yılmaz, üniversite hastanelerinin hem sağlık hizmeti sunma hem de sağlık eğitimi ve araştırma yapma işlevlerini ön plana çıkardı. Bu tür yatırımların yeni sağlık personelinin yetiştirilmesi ve araştırma kapasitesinin artırılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Konuşmasını sağlık çalışanlarına teşekkür ederek ve gerçekleştirilen yatırımların millet tarafından takdir edildiğini söyleyerek sürdüren Yılmaz, sağlık hizmetlerine erişim, altyapı ve insan kaynağı yatırımlarının Türkiye'yi farklı bir konuma taşıdığını dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN YENİ YAPILACAK ALANDA...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, FIRAT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NİN YENİ YAPILACAK ALANDA TEMEL ATMA PROGRAMINA KATILARAK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fırat Üniversitesi'ne açılan Yasemin Açık AR-GE merkezi: bölgesel enerjiyi ulusa...
images

Dünya sahnesinde aynı geminin kaptanları: Xi ve Trump'tan ilişkilerde pragmatik...
images

Yurt dışına gönderilen bursiyerler 'Türkiye'nin elçisi' olarak hazırlanıyor
images

Fidan'ın New York temasında İİT iş birliği gündemi öne çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da zincirleme kaza: otomobil önce yayaya çarpıp durağa daldı

Malatya'da her branşa hitap eden kapsamlı spor tesisleri açılıyor

Edirne'de dijital bahis ağına büyük darbe: 274 milyonluk işlemler ve 13 tutuklama

Zincirleme kaza Menteşe'de üç araçta maddi hasar oluştu

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı