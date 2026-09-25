Ulaştırmada hedef genişledi: 356 noktaya uçan bir Türkiye

Isparta ziyareti ve bakanın mesajı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Isparta'daki temasları kapsamında yaptığı açıklamada AK Parti döneminde ulaştırma altyapısında sağlanan değişimi ve önümüzdeki dönem planlarını değerlendirdi. Havalimanı, kara yolu, demir yolu ve uydu projelerine vurgu yapan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasının gurur verici olduğunu söyledi.

ulaştırma altyapısında yatırımlar:

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda ulaştırma alanında toplam 355 milyar dolar tutarında yatırım yapıldığını belirtti. Karayollarında uzunlukların 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını, havalimanı sayısının ise 26'dan 58'e yükseldiğini söyledi. Uraloğlu, bu gelişmelerin somut sonucu olarak "Dünyada 356 noktaya uçabilen bir Türkiye var" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan, söz konusu yatırımların sadece kent içi ulaşımı kolaylaştırmadığını; aynı zamanda bölgesel ve uluslararası bağlantıları güçlendirdiğini, açılış ve programların aralıksız sürdüğünü de aktardı.

yerli üretim ve uydu çalışmaları:

Uraloğlu, demir yolu çalışmalarında yerli üretime dikkat çekerek Türkiye'nin elektrikli yerli trenini mühendislerin raylara indirdiğini ve testlerin sürdüğünü söyledi. Ayrıca Türksat 6A uydusunun hizmete alındığını, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla çalıştığını ve 7A uydusunun üretimine başlandığını ifade etti. Bu başlıklar, bakanın altyapı yatırımlarını sadece kara ve hava taşımacılığıyla sınırlı görmediğine işaret ediyor.

güvenlik, siyaset ve yerel projeler:

Gündemdeki güvenlik konularına da değinen Uraloğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine Cumhur İttifakı ve Devlet Bahçeli'nin katkısına atıf yaptı, Irak'taki Sincar gündemini ve bölgesel gelişmeleri aktardı. Filistin ve Gazze meselelerine yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki söylemlerinin önemine dikkat çekti ve yapılacak ilk seçimde Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçeceklerini belirtti.

Uraloğlu, Isparta'ya ilişkin somut bir takvim de paylaştı: ilde gündemde olan Dereboğazı yolu projesinde proje revizyonları yapıldığını, ihale çalışmalarının başlatıldığını ve "2027'nin hemen başında" ihalenin planlandığını söyledi. Bu açıklama, yerel ulaşım problemlerine yönelik kısa ve orta vadeli bir yol haritası sunduğunu gösteriyor.

Program kapsamında Bakan Uraloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanlığı ve Isparta Valiliği ziyaretlerinin yanı sıra ulaştırma sektörü temsilcileriyle toplantı yapacak ve Isparta Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Bu temaslar, hem merkezi planlamanın hem de yerel ihtiyaçların eş zamanlı ele alındığını ortaya koyuyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMA KATILMAK ÜZERE ISPARTA’YA GELDİ. BAKAN URALOĞLU, İRAN-İSRAİL-ABD ARASINDAKİ ÇATIŞMAYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERDE BULUNARAK, "BÜTÜN TARAFLARLA GÖRÜŞEBİLEN, AYNI ŞEKİLDE RUSYA, UKRAYNA, BÜTÜN TARAFLARLA GÖRÜŞEBİLEN BİR LİDER VARSA O DA RECEP TAYYİP ERDOĞAN’DIR. ORTADA DA CUMHURBAŞKANIMIZ GAYRET EDİYOR" DEDİ.