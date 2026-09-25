Dolar 48,9615 +0,02%
Euro 55,8386 +0,30%
Bist 12.920,57 +0,25%
Altın Gram 6.771,20 +0,08%
EUR/USD 1,1403 +0,19%
Brent Petrol 98,86 -1,36%
--°

Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi

Bursaspor Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile şort ve tribün isim sponsorluğu anlaşması imzaladı; sezona destek sağlandı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 16:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursaspor sponsorlukla güçleniyor: şort ve tribün isimleri Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi

Bursaspor ile Tarım ve Peyzaj A.Ş. arasında sponsorluk anlaşması

Bursaspor Basketbol, yeni sezon öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile kapsamlı bir sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan iş birliği kapsamında kulübün şort sponsorluğu ve salonun bir bölümünün tribün isim sponsorluğu hakları Tarım ve Peyzaj A.Ş.'ye verildi.

Polat'ın açıklamaları:

Tarım ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın talimatı doğrultusunda takıma destek verdiklerini belirtti. Polat, takımın başarısını ve sağlık durumunu öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, "Temennimiz başarılı, sakatlıksız, güzel bir sezon geçirmek. Bu güçlü taraftarla, bu büyük camiayla başarılarla dolu bir sezonu tamamlamayı hayal ediyoruz" dedi.

Polat, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Peyzaj A.Ş. olarak kulübe gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı.

Sezgin'in değerlendirmesi:

Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, geçen sezon ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlu bir süreç yaşadıklarını anımsattı. Sezgin, kulübün yeniden toparlandığını ve yeni sezonda kurdukları kadroyla mücadele edeceklerini söyledi.

Sezgin, Tarım ve Peyzaj A.Ş. ile yapılan iş birliğinin kulüp için önemine dikkat çekerek, "Böylesi güçlü, büyük bir destekle sezona başlamak bizler için çok kıymetli" ifadesini kullandı. Ayrıca sponsorluk desteğinin oyunculara güven verdiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ile Semih Polat'a teşekkür etti.

İmza töreni, sponsorluk anlaşmalarının imzalanmasının ardından sona erdi.

BURSASPOR BASKETBOL, YENİ SEZON ÖNCESİNDE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ TARIM VE PEYZAJ...

BURSASPOR BASKETBOL, YENİ SEZON ÖNCESİNDE BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞTİRAKİ TARIM VE PEYZAJ A.Ş. İLE ŞORT SPONSORLUĞU VE TRİBÜN İSİM SPONSORLUĞU KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİNE GİTTİ. TARIM VE PEYZAJ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ SEMİH POLAT (ORTADA), BURSASPOR BASKETBOL YÖNETİM KURULU BAŞKANI SEZER SEZGİN (SAĞDA).

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahilde adımlar: Gebze’de kadınlar açık havada step ve aerobikle buluştu
images

Nilüfer Belediyespor Eker kadrosunu tanıttı, hedeflerini yukarı taşıdı
images

Spor dünyası Malatya'nın yeniden inşasını ve Sami Er'in liderliğini takdir etti
images

nazilli şehir spor ilk imzasını deneyimli bir isme attı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mersin'de entegre müdahale: değişim noktası pilot mahallelerde

Sivas'ta karayolunda arkadan çarpışma: altı kişi yaralandı

OMÜ'den suya duyarlı kampüs için mavi adım

Yatağan'da üreticinin emeğini öne çıkaran hasat şenliği

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı