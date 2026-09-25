Gökyüzüne imzamız: Türkiye insansız hava aracı pazarının üçte ikisini elinde tutuyor

Kırklareli programı:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne geldi. Hızır Bey Camii'nde cuma namazını kılan Kacır, Haşim Peksöz Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup sokak üzerindeki iş yerlerini dolaştı ve çalışanlarla sohbet ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Ak Parti İl Başkanlığı'na yapılan ziyarette Kacır, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul toplantıları vesilesiyle New York'ta Cumhurbaşkanı'nın riyasetinde gerçekleştirilen temaslara da değindi. Cumhurbaşkanı'nın Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve merhamet vurgusunu öne çıkardığını belirtti ve parti olarak hedeflerini Türkiye Yüzyılı perspektifinde sürdürme kararlılığını yineledi.

Savunma sanayiindeki iddialar:

Kacır, konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayindeki kazanımlarının dünya çapında takip edildiğini ifade etti. Savunma ihtiyaçlarının büyük ölçüde yerli imkanlarla karşılandığını belirterek, kara araçları, deniz platformları, hava araçları, uydular ve siber güvenlik sistemlerinde %80'in üzerinde yerlilik oranına ulaşıldığını söyledi.

Ülkenin insansız hava aracı üretimindeki konumuna özellikle dikkat çeken Kacır, bugün bütün dünyada insansız hava aracı pazarının üçte ikisinin Türkiye'nin elinde olduğunu vurguladı. Bu başarının somut örneklerini 'Bayraktar, Akıncı, Anka, Aksungur, Hürkuş, Hürjet, Atak, Gökbey, Kaan, Kızılelma' gibi platformlarla gökyüzüne imza atmak şeklinde sıraladı.

gelişen yetenekler ve yeni projeler:

Kacır, bu yetenekleri korumak ve güçlendirmek için yeni projelerin devreye alındığını söyledi. 'Şimdi semalarımızı koruyacak katmanlı hava savunma sistemi projesini, Çelik Kubbe'yi hayata geçiriyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca roket ve füze sistemlerinin menzillerini uzatma, hızlarını ve etkinliklerini artırma yönünde çalışıldığını, balistik ve seyir füzelerinde daha güçlü ve etkili sistemler geliştirildiğini belirtti.

bölgesel risklere ilişkin değerlendirme:

Kacır, konuşmasının son bölümünde coğrafi çevrenin çatışma ve risklerle dolu olduğuna dikkat çekti. 'Coğrafyamız maalesef adeta ateş çemberi' tespitini yapan bakan, kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşına, güneyde devam eden çatışmalara ve doğudaki gerilimlere atıfta bulunarak bu şartlarda Türkiye'nin istikrar adası rolünü sürdürmesinin önemine vurgu yaptı.

Kacır, savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin amacını net biçimde ortaya koydu: 'Hiç kimse aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremesin diye yapıyoruz.' Bu söylem, ziyaret boyunca öne çıkan güvenlik ve yerli üretim vurgusunu pekiştirdi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, "BÜTÜN DÜNYADA İNSANSIZ HAVA ARACI PAZARININ ÜÇTE İKİSİ BUGÜN TÜRKİYE'NİN ELİNDE. BAYRAKTAR'LA, AKINCI'YLA, ANKA'YLA, AKSUNGUR'LA HÜRKUŞ'LA, HÜRJET'LE, ATAK'LA, GÖKBEY'LE, KAAN'LA, KIZILELMA'YLA İMZAMIZI GÖKYÜZÜNE ATIYORUZ" DEDİ.