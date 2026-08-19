Başkale'de 48 kilo esrar ve bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesinde tespit ettiği iki araç ve bir ikamete yapılan aramada 80 paket halinde 48 kilo 120 gram esrar ve bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

gözaltı ve adli süreç:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Emniyetin açıklamasında benzer suçlara karşı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VAN'DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA 48 KİLO 120 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ.