Düzce'de kaçakçılık ağlarına ağır darbe

Operasyonlar ve koordinasyon

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, kent genelinde yürüttükleri operasyonları yoğunlaştırdı. Ekiplerin son bir haftalık çalışması kapsamında yapılan denetim ve izleme faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir tutum sergilendiğini ortaya koydu.

Ele geçirilenler

Yapılan operasyonlarda 5 bin dolu makaron, bin 500 paket kaçak sigara, 1 adet sahte plaka ve 2 tütün sarım kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak KOM ekipleri tarafından yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

EKİPLER SON BİR HAFTA İÇERİSİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARDA 5 BİN DOLU MAKARON, BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA, 1 ADET SAHTE PLAKA VE 2 TÜTÜN SARIM KAĞIDI ELE GEÇİRİLDİ.