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gerede sungurlar köyünde boş arazide yangın söndürüldü

Bolu'nun Gerede ilçesi Sungurlar köyünde boş arazide çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü; çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

gerede sungurlar köyünde boş arazide yangın söndürüldü

Gerede'de boş arazide yangın

Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Sungurlar köyü sınırlarında boş bir arazide yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle başlayan yangında alevler ve yoğun duman kısa sürede çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla yetkili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

BOLU&#039;NUN GEREDE İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

BOLU'NUN GEREDE İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNCE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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