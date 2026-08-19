Burhaniye'de okuma yazma seferberliğinde kep sevinci

Bahçelievler'de okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar mezuniyet coşkusu yaşadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Muhtar Yasemin Kozan tarafından başlatılan okuma yazma seferberliği sürdürüldü. Halk Eğitim Müdürlüğü öğretmeni Esma Eren öncülüğünde yürütülen kurslarda, yaşları 25 ile 80 arasında değişen kursiyerler eğitim alarak okuma yazma öğrenmenin heyecanını yaşadı.

Mezuniyet ve kutlama:

Kursu başarıyla tamamlayan 10 kadın, okuma yazma beratlarını öğretmenleri Esma Eren'in elinden aldı. Muhtar Yasemin Kozan kursiyerlere bir sürpriz yaparak piknik düzenledi; piknikte bir araya gelen kadınlar, üniversiteliler gibi kep atarak mezuniyet sevincini paylaştı ve birlikte anılarını tazeledi.

Destek ve kursların devamı:

Etkinlikte kursiyerler, öğretmenleri ve muhtar bir arada hem eğlendi hem de öğrenme sürecine dair deneyimlerini paylaştı. Muhtar Kozan, destek verenlere teşekkür ederek şunları paylaştı: 'Mahalle sakinleri kurslara büyük ilgi gösterdi. Okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan kursiyerlerimizle piknik yaptık. Kursiyerlerimiz üniversiteliler gibi kep atarken, büyük mutluluk yaşadı. Bize kıyafet ve kep desteği veren Uygulamalı Bilimler Fakültesi yönetimine de teşekkür ediyoruz. Kurslarımız devam edecek'.

Bu adım, mahallede okuryazarlık oranını artırma hedefiyle yürütülen çalışmaların bir parçası olarak öne çıkıyor ve kursların devam edeceği duyuruldu.

KEP ATILAR