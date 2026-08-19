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Jandarmanın haftalık bilançosu: 161 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Ağustos 2026 döneminde 161 olayın yüzde 98'ini çözdü, 20 aranan yakalandı ve çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Jandarmanın haftalık bilançosu: 161 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Jandarmanın haftalık bilançosu: 161 olayın yüzde 98'i aydınlatıldı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında sorumluluk bölgesinde gerçekleştirdikleri huzur ve güven uygulamaları ile denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Belirtilen dönemde sorumluluk bölgesinde toplam 161 olay meydana geldi ve olayların yüzde 98'i aydınlatıldı.

Uygulama ve arama çalışmaları:

Huzur ve güven uygulamaları ile devriye faaliyetleri sırasında farklı suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta yer aldı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları:

Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 23 olay ortaya çıkarıldı, olaylarla bağlantılı 25 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 4 kilo 616 gram skunk, 2 kilo 311 gram kubar esrar, 172 kök kenevir, 145 gram skunk tohumu, 33 adet sentetik ecza hapı, 20 ml likit esrar, 7 kök skunk bitkisi, 2 gram marihuana, 1 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme cihazı ve 2 adet tütün sarım kağıdı yer aldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suç ve suçlularla mücadele kapsamında huzur ve güven uygulamaları ile denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYON VE DENETİMLERDE 161 OLAYIN YÜZDE 98’İ...

DÜZCE’DE JANDARMA EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ OPERASYON VE DENETİMLERDE 161 OLAYIN YÜZDE 98’İ AYDINLATILIRKEN, ARANAN 20 KİŞİ YAKALANDI. UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA İSE 23 OLAYDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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