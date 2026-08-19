Serada ilaçlama sonrası onlarca çalışan zehirlendi

Serada ilaçlama sonrası toplu zehirlenme

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir domates serasında yapılan ilaçlama çalışmasının ardından, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 çalışan çeşitli rahatsızlıklar yaşadı.

Olayın detayları:

Serada toplam 80 kişinin çalıştığı sırada gerçekleşen olayda, ilaçlama esnasında kullanılan kimyasal maddeden etkilendikleri belirtilen personelden 10 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Diğer çalışanlara ise olay yerinde müdahale edilerek sağlık kontrolleri yapıldı.

Ekiplerin müdahalesi ve süreç:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, etkilenen kişilere ilk müdahaleyi yapıp gerekli tedavi ve değerlendirmeleri gerçekleştirdi. Yetkililer, hastaneye sevk edilenlerin sayısının artabileceğini bildirdi ve olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ BİR SERADA YAPILAN İLAÇLAMA SIRASINDA, İLK BELİRLEMEYERE GÖRE YAKLAŞIK 40 KİŞİNİN ZEHİRLENDİĞİ, 10 KİŞİNİN HASTANEYE KALDIRILDIĞI BİLDİRİLDİ.